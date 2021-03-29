«Мне нравится моя хлопотная, неспокойная работа». Как хрупкая случчанка борется с протекающими трубами, крышами и поломанными перилами

В нынешнем году КУП «Слуцкое жилищно-коммунальное хозяйство» — 75 лет. Отличный повод ближе познакомиться с представителями этой нелёгкой службы, пишет «Слуцкі край».

Именно службы, ведь они, как и военные, пожарные, милиция, несут круглосуточную вахту, в данном случае по обеспечению граждан, объектов водой, теплом, а также по уборке мусора, дорог, озеленению, благоустройству территорий, если говорить в целом, — по обеспечению стабильной комфортной жизни Слуцка и Случчины.

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Она словно сияет в улыбке, хрупкая, изящная, возвышенная, будто из другого измерения. Между тем, эта романтичная женщина, Елена Тозик, ведущий инженер ЖЭУ № 1 Слуцкого ЖКХ, очень успешно решает самые земные будничные проблемы — борется с протекающими трубами, крышами, поломанными перилами в подъездах, а иной раз — и с эмоциями не всегда деликатных жильцов.

Это и жители микрорайона подтверждают: Елена — наш человек, понимающий и помогающий специалист, не остаётся безучастной к коммунальным проблемам горожан. Кстати, на обслуживании ЖЭУ № 1 — 79 домов и 2 общежития общей площадью 234 114 квадратных метров, количество проживающих — 7 812 человек. Работы много, ведь на территории ЖЭУ немало старых зданий, в том числе есть здания-«старожилы», которым по 100 и более лет.

— Мне нравится моя хлопотная, неспокойная работа — это реальное дело, общение с людьми, движение, — говорит Елена. — Я в ЖЭУ с 93-го года, всё это время работаю инженером. Во взаимодействии с Олегом Павелко, начальником нашего участка, мастерами решаем вопросы по обслуживанию, ремонту жилфонда, уборке дворовых территорий, благоустройству, по обращениям граждан. Определяем задачи для работников комплексной уборки территорий, а также комплексного обслуживания зданий и сооружений, других рабочих. Адреналина, конечно, хватает, нередко работаем и по выходным, но оно того стоит — приятно видеть «помолодевший» после ремонта дом или радость ребятишек, играющих на обновлённой детской площадке, приятно помогать другим…

Елена Тозик отмечает, что в своё время, возможно, так не прониклась бы к коммунальному делу, если бы не коллектив ЖЭУ, где подобрались неравнодушные, интересные люди, настоящие профи. Более 20 лет Елена проработала с Жанной Дубовик, Раисой Шуваевой, Надеждой Глинистой. Ведущий инженер рассказывает, что коллектив ЖЭУ пополнился молодыми кадрами, которые также радуют своей старательностью и компетентностью, в их числе Юлия Руденя, обработчик справочной информации.

На клумбах возле здания ЖЭУ № 1 греются на солнышке подснежники. Хоть и прохладно, всё равно ощущается весна — время красоты, а значит, наведения порядка на земле, благоустройства, обновления, говорит Елена Анатольевна. Много дел впереди!