Эхо конфликта бизнесменов… Что происходит с объектами сети «Радуга» в Слуцке и Солигорске

ТЦ «Радуга» в Слуцке закрывается. Здание переходит под другой магазин. Изменения происходят не только в слуцкой «Радуге», но и в других городах этой торговой сети. «Кур'еру» стали известны некоторые подробности происходящего.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что в торговом центре «Радуга» на улице 14 Партизан в Слуцке есть пустые полки, а некоторые и вовсе закрыты шторками. Такие же изменения люди заметили в магазинах сети «Радуга-Свет» в Солигорске.

Реклама

В офисе «Радуги» тогда сказали, что в компании происходят изменения, и пообещали, что подробности появятся в пресс-релизе. Также посоветовали обратиться за комментарием к Владимиру Делендику, который в прошлом году владел существенной частью акций «Радуги». Помощник Делендика сообщила «Кур'еру», что Владимир Викторович на данный момент не даёт комментариев по этому вопросу.

Что же происходит?

Всё началось ровно год назад. 1 апреля 2020 года разгорелся конфликт между Андреем Зайцем, основателем торговой сети «Радуга-Свет», и Владимиром Делендиком, крупнейшим акционером сети. Владимир Делендик тогда говорил, что владеет большей частью акций «Радуги». Он пожелал выйти из состава учредителей компании и потребовал вернуть ему деньги. На следующий день стороны договорились, и конфликт был исчерпан. Подробностей о соглашении между сторонами прессе не сообщили.

По неофициальной информации «Кур'ера» из нескольких источников в Солигорске, Владимир Делендик тогда получил в собственность некоторые здания «Радуги» в разных городах (в том числе в Слуцке). Он стал сдавать эти здания «Радуге» же в аренду. Но теперь бизнесмен собирается отдать строения в аренду (или продать) кому-то другому. Так, «Твой Солигорск» сообщает, что вместо некоторых магазинов «Радуга» будут «Хиты». Что будет в Слуцке на 14 Партизан, пока неизвестно. Но магазин в здании поменяется.

Как сообщают разные источники, персонал торговых объектов останется работать в них же. Просто магазины поменяют названия. То есть, возможно, для простых работников и покупателей мало что изменится.

СПРАВКА. Владимир Делендик — бизнесмен, основатель компании «Дарида». Дважды (с 2000 по 2008 год) депутат Палаты представителей. Имеет благодарность президента Беларуси за активное участие в развитии отечественного спорта и совершенствовании спортивной базы в стране. Награждён почётной грамотой Национального собрания и орденами святого Кирилла Туровского и Креста Ефросинии Полоцкой. Содержал футбольную команду «Дарида».

РАНЕЕ. «Радуга» на 14 Партизан в Слуцке закроется. Вместо неё будет магазин другой торговой сети