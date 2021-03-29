Работодателям разрешат увольнять за призывы к политическим забастовкам

В ближайшее время в Беларуси планируется внести изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками в связи с призывами к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами. Об этом сообщил Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности, передаёт ТАСС.

«Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — отметил Александр Рахманов в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

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Рахманов сказал, что на сегодняшний день довольно распространена «тематика так называемых незаконных забастовок». «В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло», — считает он.

«Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем — поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», — заявил заместитель госсекретаря.