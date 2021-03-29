Фотопрогулка по Подлесью. Как в солнечный день выглядит одна из деревень Слуцкого района

Александра Шагойко
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Если у вас нет возможности выехать за город, а посмотреть на красивые пейзажи очень хочется, то можете ненадолго отложить все дела и полюбоваться моей фотопрогулкой по деревне Подлесье Слуцкого района.

Фотографии: Александра Шагойко

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

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Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района Фотопрогулка по Подлесью. Как выглядит одна из деревень Слуцкого района

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