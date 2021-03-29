Фотопрогулка по Подлесью. Как в солнечный день выглядит одна из деревень Слуцкого района

Если у вас нет возможности выехать за город, а посмотреть на красивые пейзажи очень хочется, то можете ненадолго отложить все дела и полюбоваться моей фотопрогулкой по деревне Подлесье Слуцкого района.
Ранее:
- «Я лично на Александра Григорьевича выйду! Надо же что-то с этим всем делать!» Как жители улицы Приозёрной в Подлесье 17 лет борются с отсутствием дороги
- Грязь вместо дороги: жители слуцкой деревни не могут выйти из домов, а иногда даже и сходить в туалет. Видео
- Посёлок из бараков, село с одним человеком и место, которого нет на карте… Как я путешествовала по малым деревням Случчины (фото)
- «Люди собирают деньги и делают всё за «свой счёт». По какому принципу живут в деревне Городище, что рядом со Слуцком
- От весеннего солнца до депрессивного тумана… Как в один из февральских дней я съездила в Кирово (фоторепортаж из деревни)
- «Живём тихо-мирно, от автолавки до автолавки». Как я съездила в живописную деревню под Слуцком, где есть талантливый художник
- Деревня, в которой есть своя «площадь Ленина» и библиотека без библиотекаря. Как я съездила в Безверховичи, что рядом со Слуцком
- Как в солнечный день выглядит слуцкая деревня Шаловичи. Фото
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