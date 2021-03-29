Фотопрогулка по Подлесью. Как в солнечный день выглядит одна из деревень Слуцкого района

Если у вас нет возможности выехать за город, а посмотреть на красивые пейзажи очень хочется, то можете ненадолго отложить все дела и полюбоваться моей фотопрогулкой по деревне Подлесье Слуцкого района.

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В ТЕМУ. Удивительное рядом: «Согласуйте с сельисполкомом, а потом фотографируйте… наш памятник!»