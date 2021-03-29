«Мечтаем, как дети, о чуде». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 22 по 28 марта. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Иволгина (@ivolgamarin)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от professional introvert (@len.sechko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парафія св. Антонія ў Слуцку🌿 (@god_in_slutsk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от твоя девушка 🙇🏻 (@lerysshaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Паша Гончаренко (@pasha_goncharenko_)

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