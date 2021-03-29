Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

29 марта — День бездомного человека — день солидарности с людьми, оказавшимися на улице, а также день памяти погибших на улице. Цель акции — обратить внимание людей на проблемы бездомности и показать, что граница между «обычными» людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. Важно помнить, что бездомный человек — прежде всего человек.

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31 марта — Международный день резервного копирования (День бэкапа). В этот день всем рекомендуется сделать копии документов, ценной информации, дорогих сердцу фотографий и видео на дополнительные носители информации — карты памяти, внешний жёсткий диск.

1 апреля — День смеха. Международный праздник юмора. 1 апреля — хороший повод, чтобы по-доброму подшутить над своими близкими людьми или коллегами.

2 апреля — День единения народов Беларуси и России.

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Это болезнь нервной системы, которая проявляется в задержке развития, нежелании контактировать с окружающими, бедностью проявления эмоций.

3 апреля — День рождения штрих-кода. Именно в этот день в 1973 году компания IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования. Авторы этого изобретения — Норман Вудланд и Бернард Сильвер. Первый продукт с нанесённым штриховым кодом, который прошёл через кассу, — упаковка жевательной резинки. Это было 26 июня 1974 года.

4 апреля — Всемирный день крысы. Идея создания праздника принадлежит американским крысоводам, любителям декоративных крыс. Некоторые даже проводят в этот день различные фестивали, выставки и вечеринки. Крыса считается очень умным и ловким животным с весёлым нравом и потрясающей живучестью.

4 апреля — День веб-мастера. Дата этого праздника выбрана неслучайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Эта профессия появилась в 1990-х годах с развитием интернета.