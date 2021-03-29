«Учила сына быть добрым, честным, справедливым». Матери сотрудника Солигорского отдела Департамента охраны объявили благодарность министра внутренних дел

В пятницу, 26 марта, Олег Царук, начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД, посетил Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. В торжественной обстановке он вручил матери милиционера роты милиции Благодарность Министра внутренних дел И.В. Кубракова, пишет «Шахтёр».

Станислав Макаренко, старший прапорщик милиции, уже 20 лет служит в Солигорском отделе Департамента охраны. Беспокойные будни, служба дни и ночи, готовность всегда прийти на помощь по первому зову, добрые слова и пожелания от тех, кому она была оказана.

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О службе в милиции, охране правопорядка Станислав Макаренко мечтал с детства, и после службы в Вооружённых Силах эта мечта сбылась. Какие бы испытания ни выпадали в жизни, о своём профессиональном выборе он ни разу не пожалел.

За успехи в служебной деятельности Станислав Макаренко не раз удостаивался поощрений и наград вышестоящего руководства, а Людмила — мать сотрудника милиции — получила уже не одно благодарственное письмо.

На вопрос о том, как воспитать достойного гражданина, патриота и защитника, Людмила отвечает, что, прежде всего, учила сына быть добрым, честным, справедливым, а ещё — ответственным за свои поступки. Результат такого воспитания — налицо. Сегодня Людмила Акимовна по праву гордится своим сыном.

По словам Олега Царука, чествование родителей лучших сотрудников ведомства — это давняя добрая традиция.

Ежегодно Благодарность Министра МВД вручается родителям самого лучшего сотрудника Департамента охраны Минской области. В этом году это мама милиционера Станислава Макаренко.