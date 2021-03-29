«Только бы не завтра, только б не зимою...». Не стало Михаила Марачковского, бывшего начальника отдела образования в Слуцке

Михаил Владимирович Марачковский родился 16 мая 1955 года в деревне Староград Кормянского района Гомельской области. По специальности — учитель белорусского и русского языков и литературы. Был женат, воспитал двух сыновей.
Педагог, поэт
Михаил Марачковский работал директором нескольких школ Беларуси. В Слуцке возглавлял отдел образования, руководил школой-интернатом для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Потом был директором детского санатория «Случь» и заместителем директора этого санатория.
В школе-интернате при Михаиле Владимировиче дети ходили в походы и путешествовали, встречались со сверстниками из разных стран. А санаторий «Случь» был одним из лучших в стране.
«Михаил Владимирович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда», — написали в «Кур'ер» сотрудники санатория «Случь».
Кроме педагогики, Михаил Марачковский увлекался поэзией. На портале «Стихи.ру» опубликовано множество его стихотворений. Стихотворение «Город над Случью» превратил в песню и исполнил уроженец Случчины Станислав Коршак.
Последнее стихотворение Михаила Владимировича
Жизнь, не оглянувшись, мимо пролетела.
Годы напрочь стёрли молодость с лица.
Было крепким тело — и куда всё делось?
Песни и веселье реже у крыльца.
И с намёком вербы моросят листвою.
Я вдыхаю осень, боженьку моля:
Только бы не завтра, только б не зимою.
Ведь зимой такая мёрзлая земля.
Михаила Марачковского не стало 25 марта 2021 года.
Город над Случью
Я обожаю все улицы Слуцка,
Здесь каждый домик хорош.
Фразу запомни: «Усё ў Слуцку па-людску"*,
Если ты в Слуцке живёшь.
Город над Случью — ты самый лучший,
Чистый, уютный, родной.
Здесь я родился, здесь я крестился,
К Слуцку прирос я душой!
Часто из города я уезжаю
Близко бываю и далеко,
Но постоянно о доме скучаю,
Только мне в Слуцке легко!
Город над Случью — ты самый лучший,
Чистый, уютный, родной.
Здесь я влюбился, здесь я женился,
К Слуцку прирос я душой!
Много на свете мест интересных,
Всем это ясно давно,
Малоизвестных и очень известных,
Слуцк мне дороже всего!
Город над Случью — ты самый лучший,
Чистый, уютный, родной.
Здесь не до скуки, здесь дети, внуки,
К Слуцку прирос я душой.
Клип «Город над Случью»
Исполнитель и автор музыки — Станислав Коршак (г. Рига — д. Весея), стихи — Михаил Марачковский (г. Слуцк), продюсер — Владимир Бойко (д. Весея), режиссёр монтажа и фото — Владимир Хворов (г. Слуцк), видео — Дмитрий Скляров и Андрей Тимощенко. 2015 год.