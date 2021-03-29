«Только бы не завтра, только б не зимою...». Не стало Михаила Марачковского, бывшего начальника отдела образования в Слуцке

Михаил Владимирович Марачковский родился 16 мая 1955 года в деревне Староград Кормянского района Гомельской области. По специальности — учитель белорусского и русского языков и литературы. Был женат, воспитал двух сыновей.

Педагог, поэт

Михаил Марачковский работал директором нескольких школ Беларуси. В Слуцке возглавлял отдел образования, руководил школой-интернатом для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Потом был директором детского санатория «Случь» и заместителем директора этого санатория.

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В школе-интернате при Михаиле Владимировиче дети ходили в походы и путешествовали, встречались со сверстниками из разных стран. А санаторий «Случь» был одним из лучших в стране.

«Михаил Владимирович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда», — написали в «Кур'ер» сотрудники санатория «Случь».

Кроме педагогики, Михаил Марачковский увлекался поэзией. На портале «Стихи.ру» опубликовано множество его стихотворений. Стихотворение «Город над Случью» превратил в песню и исполнил уроженец Случчины Станислав Коршак.

Последнее стихотворение Михаила Владимировича

Жизнь, не оглянувшись, мимо пролетела.

Годы напрочь стёрли молодость с лица.

Было крепким тело — и куда всё делось?

Песни и веселье реже у крыльца.

И с намёком вербы моросят листвою.

Я вдыхаю осень, боженьку моля:

Только бы не завтра, только б не зимою.

Ведь зимой такая мёрзлая земля.

Михаила Марачковского не стало 25 марта 2021 года.

Город над Случью

Я обожаю все улицы Слуцка,

Здесь каждый домик хорош.

Фразу запомни: «Усё ў Слуцку па-людску"*,

Если ты в Слуцке живёшь.

Город над Случью — ты самый лучший,

Чистый, уютный, родной.

Здесь я родился, здесь я крестился,

К Слуцку прирос я душой!

Часто из города я уезжаю

Близко бываю и далеко,

Но постоянно о доме скучаю,

Только мне в Слуцке легко!

Город над Случью — ты самый лучший,

Чистый, уютный, родной.

Здесь я влюбился, здесь я женился,

К Слуцку прирос я душой!

Много на свете мест интересных,

Всем это ясно давно,

Малоизвестных и очень известных,

Слуцк мне дороже всего!

Город над Случью — ты самый лучший,

Чистый, уютный, родной.

Здесь не до скуки, здесь дети, внуки,

К Слуцку прирос я душой.

Клип «Город над Случью»