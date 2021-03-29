Силовикам и сотрудникам государственных СМИ при необходимости дадут телохранителя. И даже изменят внешность

У журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон «О государственной защите». Об этом сообщил Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совбеза, в эфире государственного телевидения.

Планируется, что по решению министра внутренних дел в том числе эти категории граждан будут иметь право на дополнительные меры защиты, которые «позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств».

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В законе предусмотрены различные меры такой защиты — «от физической защиты и вплоть даже до легендирования их данных» и, при необходимости, изменения внешности, заявил Рахманов.