«Люди, а ведут себя хуже свиней». Читательница «Кур'ера» о том, как можно бесплатно «паскудить» на родной земле и при этом хотеть в Европу

«За што я люблю родную зямлю» — это название одного литературного конкурса, в котором я решила принять участие. Он был объявлен в этом году Национальной академией наук Беларуси.

У меня о родной земле имеется достаточно и стихов, и прозы, но хотелось что-то такое написать, чтобы за душу взяло не только меня, но и членов весьма компетентного жюри. И я написала эссе о своей родной деревне Радково, что в Солигорском районе. На две страницы! Отправила.

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Звонок из академии наук меня ошеломил. Моей работе дали второе место. И это из 1200 работ, присланных на конкурс.

Из Радково я редко куда-то выезжаю, да ещё в эту пандемию… Но приглашение на торжественную церемонию вручения наград победителям 26 марта игнорировать не стала. Собралась и поехала.

И весь мой путь в 130 км по родной земле меня не просто возмутил, а взорвал. Вдоль всей «минской» трассы через определённые промежутки стояли машины дорожной службы, и люди в оранжевых жилетах собирали и паковали в большие белые мешки… мусор. Этот мусор всю зиму вышвыривали из окон крутых и не очень крутых авто люди.

Я успела посчитать, что на протяжении трассы работали более 40 человек, а уж мешков с мусором стояло около сотни! Сто мешков вашего, люди, мусора!

Краем уха слышала, что в Европу многие хотят. Так вот в той Европе за плевок на тротуар и кучку собачьего дерьма на газоне вам выпишут такой штраф, что мало не покажется!

Это у себя на родной земле можно «паскудить» бесплатно. Дорожники потом уберут… Весь мой праздничный настрой по пути в Минск был испорчен. Было горько и стыдно за людей, которые ведут себя хуже свиней.

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