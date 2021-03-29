Лукашенко: «Мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы»

«Различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку». Об этом в понедельник, 29 марта, на совещании, посвящённом состоянию общественно-политической обстановки в стране, заявил Александр Лукашенко.

Как пишет TUT. BY, Александр Лукашенко отметил, что пригласил на совещание силовой блок Совета безопасности, чтобы обсудить обозначенную тематику прежде всего с позиции того, каким образом действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что нужно предпринять исходя из меняющейся обстановки.

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— Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку, — сказал Лукашенко.

— Вы видите, что поменялись режиссёры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску «протестунов», от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации, — добавил он.

— То, что у нас идёт переформатирование действий «протестунов и беглых», мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска, — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко в этой связи дал отдельное поручение Наталье Кочановой, которая является уполномоченным президента по городу Минску.

— Смотрите за порядком. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, «бабки косит за границей», — сказал Лукашенко — Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны.

— Да, надо работать жёстко с теми, кто берётся за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трёх тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать, — считает Лукашенко. — Поймут они нас или нет, услышат или нет — это их дело. Но с людьми надо разговаривать.

«К наградам»

Александр Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить, по его словам, теракты.

— Ребята просто молодцы: раскрыли очередное преступление террористической направленности. Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что стоит это сделать поскорее — «дорога ложка к обеду».

Напомним, ночью 25 марта оперативники ГУБОПиК при силовой поддержке СОБР задержали 35-летнего жителя Пинского района. Как утверждает милиция, мужчина намеревался совершить террористический акт в воинской части, ещё один — в столице.