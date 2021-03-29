Жительница Слуцка благодарит медиков из 4-го инфекционного отделения

Выражаю огромную благодарность 4-му инфекционному отделению. Огромное спасибо и низкий вам поклон за проделанную вами работу, отношение к пациентам, а именно к 7-й палате (с 20 по 24 февраля).

Девочки, вы лучшие! Спасибо вам за помощь!

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Ваша пациентка Лаг. Мар. Юрьевна.

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