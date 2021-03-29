В деревне под Слуцком сгорела баня. Фото

В воскресенье, 28 марта, в 01.17 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании бани в деревне Гороховка.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС. Когда спасатели прибыли на место, деревянная баня горела открытым пламенем.
Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается. Огонь уничтожил кровлю, повредил предбанное помещение и перекрытие.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!