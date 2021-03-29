В деревне под Слуцком сгорела баня. Фото

В воскресенье, 28 марта, в 01.17 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании бани в деревне Гороховка.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС. Когда спасатели прибыли на место, деревянная баня горела открытым пламенем.

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Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается. Огонь уничтожил кровлю, повредил предбанное помещение и перекрытие.