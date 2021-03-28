«Корми ребёнка, даже если он давится». Молодые мамы поделились нелепыми советами, которые слышали от окружающих

Окружающие любят давать советы, особенно часто под раздачу попадают молодые мамы. Читательницы Rebenok. by поделились странными рекомендациями, которые они слышали от знакомых людей (особенно усердствуют мамы и бабушки).

— Не носи ребёнка на руках, а то привыкнет.

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Такое очень любят повторять бабушки, которые растили детей по Споку и были уверены, что ребёнок «поорёт и успокоится». На самом деле учёные уже давно доказали пользу ношения ребёнка на руках: привязанность к маме формирует у малыша чувство безопасности. Чем чаще мама подходит к ребёнку в возрасте до года и устанавливает с ним контакт, тем больше во взрослой жизни у него будет доверия к миру, тем легче он станет переживать неудачи и более успешным может быть.

— Ребёнок плачет, потому что грудное молоко «пустое». Корми его смесью (при этом набор веса по 1,5 кг в месяц).

Чем только не кормили детей наши мамы: смесью «Малыш», коровьим молоком и даже манной кашей! Мало кто представлял себе, что грудное вскармливание можно сохранить на год и дольше. Но исследования доказывают, что грудного молока полностью хватает ребёнку до полугода, если он нормально набирает вес. Кроме того, состав грудного молока постоянно меняется в зависимости от возраста ребёнка. Организм мамы, можно сказать, «приспосабливается» к потребностям младенца.

— Разотри грудничка водкой, чтобы сбить температуру.

Большинство современных родителей знают, что обтирание спиртом (уксусом) не помогает снизить температуру, но может привести к отравлению ребёнка. Доктор Комаровский объясняет, что спирт начинает активно испаряться с детской кожи и уносит тепло, снижая температуру верхнего слоя кожи. Но при этом температура тела не снижается. Зато через детскую кожу химически активные вещества всасываются в кровь.

— Корми ребёнка, даже если он давится едой и не хочет есть. Ты должна его заставить!

Наших бабушек можно понять: такое изобилие продуктов, какое есть сейчас, им и не снилось. В те времена было жизненно важной задачей накормить ребёнка. Но учёные уже доказали, что еда через силу идёт во вред здоровью. Дети теряют контроль над чувством голода, и впоследствии это может привести к перееданию и проблемам с лишним весом.

— Не покупайте самокат — вторая нога перестанет развиваться.

Самокат действительно вызывает много вопросов у медиков: ортопеды отмечают, что во время катания идёт неравномерная нагрузка на ноги, а это негативно сказывается на формировании суставов. Вот почему обычно самокаты не рекомендуют совсем маленьким детям. Но после трёх лет вполне можно порадовать ребёнка новыми видом транспорта (если вы не планируете, конечно, кататься на самокате сутками).

— Если у ребёнка аллергия на смесь, нужно через сито отсеять из неё сахар — поможет.

В составе советский смеси действительно было много сахара, и у многих детей от такого питания появлялись высыпания. Но современное детское питание очень сильно изменилось. К тому же появились полностью гипоаллергенные смеси.

— Засунь по зубчику чеснока в уши ребёнка, чтобы вылечить отит.

По народному мнению, чеснок помогает избавиться от боли при отите из-за своего противомикробного действия. Но при соприкосновении с кожей от сока чеснока может возникнуть ожог или развиться аллергия. Мы не говорим ещё о том, что чеснок может застрять в ушах ребёнка — и вам всё равно придётся обращаться к врачу.

— Нельзя целовать ребёнка в лицо: во рту больше микробов, чем в прямой кишке.

Действительно во рту человека находится огромное количество микробов, которые при поцелуе вместе со слюной могут передаться ребёнку. Но они так же легко передаются во многих других ситуациях в быту. Не стоит впадать в крайности. Ряд исследований говорят о том, что мамины поцелуи укрепляют иммунитет ребёнка и стимулируют рецепторы по всему его телу, что помогает ему быстрее расти и развиваться. Главное — поддерживать гигиену полости рта всей семьи и вовремя лечить зубы.

— Если на фотографиях у ребёнка получаются красные глаза, надо проверить голову: с ней что-то не в порядке.

Конечно же, «эффект красных глаз» появляется на фотографии не из-за проблем с головой у ребёнка, а просто потому, что в комнате не хватает света, и камера фиксирует отражение фотовспышки от глазного дна.

А вот подборка из самых абсурдных замечаний. Мы даже не знаем, как это комментировать: