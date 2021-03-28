Многие сложности в отношениях связаны с нарушением привязанности, убеждена Нина Чинакова, психолог (она много лет сама жила с травмой привязанности и изучила эту тему достаточно глубоко). Если вы прямо сейчас находитесь в поисках партнёра для серьёзных отношений, планируете строить с ним семью и воспитывать вместе детей, протестируйте кандидата по следующим 13 признакам. По мнению специалиста, построить здоровые отношения с такими мужчинами будет сложно.

Как выглядит поведение людей с нарушенной привязанностью

1. Угодливость

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Партнёр очень сильно пытается угодить вам. Не просто сделать что-то приятное, это регулярные попытки угадать, чего вы хотите, и предложить вам именно это в тот момент, когда вы не просили и не ожидали.

Бывает так, что партнёр действительно интересуется вами, а иногда ему кажется, что он отлично вас «чувствует». Во втором случае он будет делать вам приятное, опираясь на своё «чувствование», то есть на свои фантазии о вас. В этом случае вы начнёте получать то, что вам на самом деле не нужно. Странно, но очень сложно и неловко возражать попыткам этого бесконечно доброго и заботливого человека вас осчастливить, поэтому некоторые предпочитают терпеть и принимать все эти не очень нужные дары, выражая социальную вежливость, благодарность и признательность, скрывая при этом нарастающее раздражение.

Главный вопрос, который стоит себе задать: а чего он хочет взамен? Принимать все эти дары означает подписать контракт с неизвестной ценой, которая станет понятна позже. Держите уши востро, рано или поздно он озвучит свои пожелания. Это может быть желание пожить на вашей территории и за ваш счёт, воспользоваться вашими связями и возможностями, вручить вам инициативу для принятия важных решений.

2. Жалобы

Ваш партнёр рассказывает вам свою историю, и вы начинаете проникаться к нему сочувствием. Его бывшая не поддержала в трудный период жизни и ушла к другому, она не разрешает общаться с детьми, так как у него нет денег платить алименты, друзья отвернулись, он потерял работу, он переживает тяжёлую депрессию, судебные приставы описали всё имущество, он никогда не знал отца, а мама в детстве надолго оставляла его одного…

Обратите внимание на его рассказ. Есть ли в нём информация о том, каков его собственный вклад в создавшуюся ситуацию и какую часть ответственности он берёт на себя? Как он справляется с грузом накопленных проблем? Почему именно сейчас, когда всё так плохо, он решил заняться поиском партнёра? Если эта часть информации отсутствует, то весь этот рассказ о трудностях можно уложить в короткую фразу: «Мне очень плохо, я не справляюсь, возьми меня на ручки, будь мне мамой/папой». Перед вами психологически незрелый человек. Он не способен на взрослые отношения. 3. Навязчивость

Этот кандидат будет стараться подходить слишком близко и оставаться в контакте дольше, чем вам нужно. Он просто всегда у ваших ног. Вы уже наговорились, а он всё продолжает. Вам пора идти, а он умоляет остаться.

Каждое утро и каждый вечер вы получаете весёлые картинки в чате, тёплые пожелания и признания в любви, вопросы о вашем самочувствии и заботу о том, что вы сегодня ели. Этого человека становится слишком много в вашей жизни. Иногда он в порыве любви может сказать «я хочу тебя съесть». И в этом есть доля правды. Он хочет слиться с вами воедино, стать частью вас или сделать вас своей частью, приштопать вас к себе намертво, чтобы больше никогда не потерять. У большинства здоровых людей при виде таких кандидатов возникает непреодолимое желание уносить ноги прочь. И это верное решение.

4. Контроль

Вы ещё даже не встречаетесь, а он регулярно справляется о том, как прошёл ваш день. Вы собираетесь поехать на встречу с одногруппниками, а он интересуется, на чём вы поедете и во сколько вы со встречи вернётесь. Он просит сообщить ему о том, что вы дома, даже если это будет поздно, так как он будет за вас волноваться.

Вы должны отчитываться за каждый шаг и выслушивать, как он волновался от того, что вы забыли позвонить или написать. Он так любит вас и так дорожит вами, что мысль о том, что с вами что-то случится, сводит его с ума.

Со временем в зону его контроля могут попасть не только ваше время и социальные контакты, но и ваши расходы, карьерные планы и маршруты путешествий. Постепенно вы начинаете ощущать, как под видом трогательной заботы на вашей шее начинает затягиваться удавка из его контроля. В ваших отношениях возникают страх и чувство вины, вы начинаете скрывать от вашего партнёра факты для того, чтобы хоть как-то вернуть себе свободу решать самой. В какой момент вы пропустили сигналы своего раздражения? Ваши границы давно нарушены и пришло время их восстанавливать. 5. Разрушение границ

Напористость и активность этого кандидата вам сначала понравится. Он проявляет инициативу, первый вступает в контакт, предлагает встретиться, звонит. Правда, если вы сообщите, в какое время вам удобно говорить, он проигнорирует эту информацию и позвонит тогда, когда удобно ему самому.

В разговоре он даст вам непрошеный совет о том, как вам нужно себя вести и как жить, встречаться предложит на своих условиях. А при встрече начнёт форсировать сексуальную близость, несмотря на возражения о том, что вам нужно время, чтобы узнать друг друга. Не пропустите сигналы своего раздражения и злости, кричащие вам о том, что ваши границы разрушают. Ведь если вы привыкли свою злость не замечать, рискуете вляпаться в отношения с человеком, который не считается с вашими потребностями.

6. Приближение — Избегание

Общение с этим кандидатом первоначально оставит очень приятное впечатление. Лёгкий флирт, непринужденная беседа, ваш партнёр выглядит заинтересованным. Вы находите много общего и строите планы, он сообщает о том, что давно мечтает о близости, хочет о ком-то заботиться, в его сердце накопилось много нерастраченного тепла для одной единственной избранницы. Бабочки начинают порхать в животе.

Однако по мере развития отношений ваше желание продолжить контакт начнёт сталкиваться с невозможностью его получить. Ваш партнёр может быть занят, возникают причины, препятствующие встрече, он долго не пишет и не звонит. Если вы прекращаете инициировать контакт и теряете заинтересованность, он вдруг возникает на горизонте и снова устраивает аттракцион невиданной щедрости близости и внимания в ваш адрес, но ровно до той поры, пока не убедится, что вы снова «на крючке».

Его посыл в этих отношениях: не подходи слишком близко, но и не уходи слишком далеко. Если вам нужна эмоциональная близость, то с этим партнёром вы не получите её никогда. Он будет бесконечно дразнить и завлекать вас и бесконечно убегать как раз в тот момент, когда счастье казалось так близко. 7. Туманная недосказанность

Помните, как в песне поётся: «догадайся, мол, сама…». Этот кандидат выражается очень пространно и не конкретно. В его потоке речи очень много намеков, метафор и переносных смыслов, сдобренных заговорщической улыбкой: «Ну ты же понимаешь, о чём речь?». А вы как раз часто до конца не понимаете, что конкретно он имеет в виду.

Такой способ общения вызывает у вас как у собеседника озадаченность, любопытство, желание разгадать тайный смысл его посланий. Вы долго думаете о вашем общении после того, как оно завершено. Как, по-вашему, для чего нужен весь этот густой туман? Правильно! Для того чтобы скрыть истинные намерения и избежать ответственности. Ведь если вы попробуете призвать к ответственности этого человека, то он вам может ответить: «Я совсем не это имел в виду. А ты что подумала?»

Единственное противоядие от его тумана — это постоянное прояснение: «Я не совсем поняла, проясни, пожалуйста»; «Что именно ты имеешь в виду?»; «Когда ты так делаешь, что это означает?» Не бойтесь показаться глупенькой, выводите его на чистую воду, до тех пор, пока его намерения не станут вам предельно ясны.

8. Отстранение и пассивная агрессия

В начале всё складывается хорошо, но рано или поздно вы делаете неосторожный шаг, который приводит к охлаждению в отношениях. Партнёр обижен, задет, уязвлен, вы чувствуете вину. Он может стать подчёркнуто вежливым, но холодным, или замолчать на некоторое время, или использовать другой вид пассивной агрессии. Главное, чего он не делает, — это не инициирует открытый разговор о том, что случилось, не говорит о своих чувствах и потребностях, а ждёт, что вы сами догадаетесь о причинах его обид, поймете, что вы не правы, и придете с повинной налаживать отношения.

Манипуляция в виде обиды и пассивной агрессии — очень распространённое явление. Её цель — вызвать чувство вины у партнёра и вернуть его в контакт, а также заставить его действовать в своих интересах. 9. Убегание

В этом случае у вашего партнёра есть сфера жизни, более важная, чем отношения с вами. Это может быть работа или бизнес, спорт, друзья, музыка, охота, альпинизм, мама, другая женщина, политика, алкоголь… Что именно, вы поймёте уже при первых встречах, поскольку большая часть времени будет посвящена разговорам об этом.

Ваши шансы возрастут, если вы сможете разделить с ним его интерес, вникнуть в тему, слушать, интересоваться, участвовать. Когда у человека есть неосознаваемый страх близости, он организует близкие отношения с чем-нибудь вроде примеров из списка выше. Это помогает справиться с одиночеством и убежать от чувств. На словах это будет звучать как «я тебя люблю, но у меня есть что-то, что я не могу бросить». На деле это выглядит так: «в моей жизни нет места для близких отношений с тобой, потому что это место занято».

10. Говорит только о себе

У него классные фотки, вы должны отгадать его профессию, он расскажет вам, как другие реагируют на его анкету, вы подробно узнаете о его увлечении и странах, которые он посетил. Он воодушевлён и великодушен. Пара коротких вопросов о вас, и тема снова переходит на Его Величество. В этих отношениях вам будет отведено очень скромное место. Просто у Короля должна быть свита. Если роль его массовки вам не подходит, то пора откланяться. 11. Скупость

Он не любит дорогие рестораны, ему будет приятнее приготовить вам свой фирменный чай на его/вашей кухне своими руками. Возможно, на свидании с ним вам приходилось оплачивать свой счёт самой. Он не тратит деньги на цветы и считает это бесполезным. Зачем нужен фитнес-клуб, если можно бегать на свежем воздухе? Бри и камамбер — дорого и не подходит к домашнему вину. Путешествовать лучше с палаткой по родным просторам или в местный санаторий. В его доме всё сделано своими руками. И да, самое главное — все его предыдущие женщины оказались меркантильными.

Причём здесь привязанность, спросите вы? Человек не бывает скуп в одной области и щедр в другой. Будьте готовы к тому, что в отношении эмоций вы обнаружите ту же скупость. Ваши потребности любого плана будут его раздражать. Скупые люди не способны на близкие отношения. Всё, что им доступно, — это использование выгод.

12. Оценивание

Рядом с этим человеком вы будете чувствовать себя как на экзамене. Он настолько хорош, что остаётся только мечтать, чтобы у вас всё сложилось. Партнёр демонстрирует хорошие манеры, блестящую эрудицию, разносторонние интересы, широкие возможности, щедрость, изысканный вкус, автомобиль бизнес-класса, дорогие часы и модный парфюм. Однако в его присутствии вы будете «тушеваться» и чаще чем обычно чувствовать себя глупой, даже не так, «глупенькой». Этот ласковый оттенок говорит о том, что партнёр воспринимает ваши ляпы с умилением и снисхождением, кажется, что ему это не так уж важно, он просто вскользь замечает вашу неловкость.

Вы как будто проходите кастинг на роль его партнёрши, вы не видите других претенденток, но чувствуете сильное желание показать себя с лучшей стороны и соответствовать его высоким стандартам. Попадая в эти отношения, вы обрекаете себя на то, чтобы быть прекрасным фоном для яркой звезды, его продолжением, расширением и ресурсом. Только не вздумайте «зазвездить» сами. Хотя он не даст вам это сделать, регулярно обращая внимание на ваши недостатки и точки роста, стараясь держать вас постоянном в тонусе. 13. Обесценивание

«Да кому сейчас нужны психологи? Женщина за рулём как обезьяна с гранатой. Разговаривать по телефону через наушники во время вождения опасно, особенно женщинам. Разведёнка с прицепом. Идиотки, глупые, толстые, страшные, неадекватные. Набивают себе цену, хотя никому уже не нужны. У женщин слишком высокие запросы, им подавай богатого с машиной, „прынца на белом коне“. Да они просто меркантильные!»

Если вы продержитесь рядом с таким кандидатом хоть какое-то время, можете вручить себе медаль и бегите, бегите как можно быстрее прочь, пока волна его ядовитой слюны не накрыла вас с головой.

А как же выглядит поведение человека со здоровой привязанностью?

В норме человек заинтересован в вашем расположении, но не забывает сообщить и о своих потребностях. Ему важно открыто обсудить, насколько совпадают ваши намерения, желания и приоритеты. Он крепко стоит на ногах, залечил свои раны от прошлых расставаний и в целом умеет быть счастливым и без отношений, живёт интересной жизнью и чувствует, что готов к новой истории любви.

Ваши желания для него важны, отношения он воспринимает как парный танец, поэтому старается «не наступать вам на ноги». Вы для него существуете как полноправный участник, такой же, как и он сам. В этой ситуации обсуждение, прояснение, переговоры и поиск совместных решений становятся ежедневными рабочими инструментами для нахождения вариантов, которые устроят вас обоих.

Он доступен для контакта как в хорошие дни, так и в моменты конфликтов и разногласий, плохого настроения и высокой занятости. Мягко обозначая свои границы, он сообщит, когда сможет выделить время для вас и обязательно его выделит. Вы чувствуете его надёжность в обещаниях, слова не расходятся с делом. Впрочем, это означает, что его обещания довольно осторожны и не так щедры, ведь их придётся исполнять.

Будучи с вами в отношениях, он оставит вам пространство для ваших интересов, друзей, работы, увлечений. Ведь у него тоже есть своя интересная жизнь. Это даст возможность напитаться энергией и соскучиться друг по другу, поддержит интерес и новизну. Привычка и способность доверять другому, а также чувство собственной ценности защитит от избыточного контроля.

Рядом с этим человеком вам будет спокойно, вы не будете ощущать сильного желания понравиться. Его способность к принятию даст ощущение, что с вами всё в порядке и то, какая вы есть, уже хорошо и достаточно. Вам достаточно просто быть собой и не изображать из себя кого-то другого. При этом вы будете чувствовать себя хорошей и ценной в этих отношениях, принятой и любимой.

Отношения проверяются не только в радости, но и в горе. В кризисной ситуации мы особенно нуждаемся в привязанности. Контрольные вопросы для близких отношений в этот период звучат так: «Если мне будет нужно, чтобы ты был рядом в этот момент, и я позову тебя, ты придёшь? Я буду для тебя на первом месте? Я смогу положиться на тебя?»

Если ответом на эти вопросы будет несомненное «ДА», то это про надёжную привязанность.