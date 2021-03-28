От игрушек для кукол до создания шедевров. Людмила Борис из Стародорожского района всю жизнь занимается любимым делом

Настоящего мастера узнать несложно: стоит ему заговорить о любимом деле — и в глазах вспыхивает особый огонёк, который лучше любых слов свидетельствует о том, что в сердце этого человека живёт огромная страсть к своему делу. Не гаснет яркий огонёк в глазах Людмилы Борис, когда она рассказывает о своём творчестве.

Маленькая девочка из деревни Оточка шила одежду для кукол и мечтала о большой моде. Шло время… Людмила повзрослела, но своей мечте не изменила.

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«Когда ты очень чего-то хочешь, твоё намерение искреннее, ты готов много трудиться, чтобы исполнить свою мечту, тогда тебе помогает вся Вселенная. В этом я убедилась на собственном жизненном опыте. Так сложилось, что, взяв в детстве иголку с ниткой, больше с ними не расставалась никогда.

Родилась я в Оточке. Отучилась на техника-технолога швейного производства. Выйдя замуж, уехала в Солигорск, где много лет проработала на «Калинке». Занималась пошивом женских лёгких платьев. Всегда испытывала огромную радость, зная, что каждая созданная мной вещь делает прекрасную половину человечества чуть-чуть счастливей. Я и сама никогда не отказывала себе в удовольствии носить то, что хочу. Если видела в магазине понравившееся платье даже на 2−3 размера больше, я его всё равно брала и потом подгоняла под свою фигуру.

Любовь к шитью передалась и дочерям. Елена стала модельером-конструктором. Татьяна, хотя и не связала профессию с шитьем, но владеет машинкой не хуже сестры, шьёт на дому. Моя гордость — внучка Настенька (ей уже 20 лет). Она тоже мастерица в этом деле.

А на заслуженном отдыхе снова потянуло на малую родину. Купили сначала дачу в Языле, потом она стала домом, так как решили остаться навсегда. И тут я вспомнила то, с чего когда-то начинала — лоскутное шитьё. Ведь из маленьких кусочков ткани получаются потрясающие изделия".

Ремесло по наследству

«Бабушка Лида была настоящим мастером по лоскутному шитью. Где-то штаны или рубашка порвались, она отрежет «ненужное», но не выбрасывает, а в мешочек собирает, а потом половички делает.

Детей шестеро было, дом маленький, жили небогато. Какие там стулья? На кровати сидеть не разрешали, так мы на эти половички и садились.

Мама Валентина Семёновна из-за швейной машинки не выходила. Меня она не учила, я стояла рядом и смотрела, как мамины руки ловко и искусно выводят стежок за стежком. Она очень много вышивала крестиком, гладью, мережкой, ришелье (в деревне это занятие называлось «гафтуе»).

Купить дорогих тканей не могли себе позволить. Мама находила выход: брала старую простыню, края обрежет и из ещё крепкого кусочка сделает накидку на подушку и вышьет на ней красивые узоры.

Несмотря на то, что я была единственная девочка в семье (остальные — братья), особо на меня не тратились, но одежка была эксклюзивная — в единственном экземпляре. Кто-то отдаст платья свои или своих выросших из них детей, а мама мне из двух такой красивый сарафан сошьёт, обзавидуешься. Блузочки, кружевные фартуки, юбочки, платья шила такие, каких ни у кого не было.

«Ты у меня будешь лучше всех», — сказала она, когда я пошла в школу. Помню, все гольфики ажурные носили, а мама мне простые «хэбэшки» купит, вышьет на них что-нибудь, ещё разные «кутасики» повесит — и снова я в центре внимания. Никогда не забуду наши оригинальные жилетки из старого тулупа, сшитые из кусочков-треугольников. Мама называла их «душегреечки». Поэтому я, можно сказать, выросла среди лоскутков".

Первые стежки

«Впервые иголку в руки взяла в лет пять. Бабушка в процессе шитья половика из кусочков ткани показала, как это делается вручную. Первый урок за швейной ручной машинкой прошёл в 3-м классе. Схватила азы быстро. И вот уже с мамой по очереди творили. Потом она себе ножную машинку купила, а я на старой продолжала шить одежку для кукол.

Первую свою взрослую вещь я сшила в 8-м классе. Пришла бабушка-соседка и говорит:

— Людочка, я тебе сала и яиц принесу, ты только сшей рубашечку и юбочку, чтобы хоронить меня было в чём.

Просьба немного шокировала, но я взялась. Раньше такую одежду шили просто: обыкновенные пуговички, маленький воротник, прямой рукав на резинке и юбка из двух кусков ткани (внизу обмётка, сверху резинка). Бабушка была очень довольна моей работой, я тоже, потому что мои изделия ей понравились. Это был мой первый заработок. Бабуля долго ещё являлась моей постоянной клиенткой".

Руки помнят

«На долгие годы это ремесло забылось. А недавно я снова о нём вспомнила. Теперь хватает из чего нарезать лоскутки. Я продолжаю шить одежду и игрушки, поэтому этого «сокровища» полно.

В среднем в день шитью отдаю около шести часов. Но если что-то нужно срочно или очень хочется посмотреть, что в итоге получилось, то весь день и вечер могу просидеть за швейной машинкой.

А как работать с лоскутками, руки не забыли. В коллекции есть сумки, прихватки для посуды, одеяла, косметички, картины. Собираю кусочки джинсовой ткани на большое покрывало. Помогает интернет: основу изделия беру оттуда, но обязательно добавляю свои авторские детали. Хочу сделать прихватку для чайника-заварника в форме курочки. Она и смотрится декоративно, и полезная вещь.

Цвета специально не подбираю. Считаю, любое творение должно выделяться, поэтому делаю контраст: что-то тёплое, спокойное вместе с ярким, броским.

Вот так я всё шью и не могу остановиться. А зачем? Если хочется заниматься любимым делом, не нужно отказывать себе в этом удовольствии. Тем самым мир становится чуть краше, а люди чуть счастливее".