Происшествия на выходных: милиция нашла 3-летнего ребёнка в старой машине

Поздно вечером в пятницу в Хойниках пропал 3-летний мальчик: был на улице и исчез. Мама сообщила в милицию. Через 20 минут милиция нашла ребёнка в одном из соседних дворов: он забрался в разобранную иномарку и спал на переднем сидении. Сильные новости

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Видео: УВД Гомельского облисполкома

Задержания

На утро воскресенья правозащитникам было известно минимум о 245 задержанных 27 марта в Беларуси. В том числе были жёсткие задержания.

В Минске задерживали главного редактора «Нашей Нівы» Егора Мартиновича, фотографа «Нашей Нівы» Надежду Бужан и журналистку Катерину Карпицкую, редакторов TUT. BY Галину Уласик и Анну Калтыгину. На Егора Мартиновича составили два протокола.

В Новополоцке задержали женщину, которая шла по городу к дочери на день рождения с красными и белыми цветами. На нее составили протокол за несанкционированное пикетирование. В городе не было никаких уличных акций в этот день.

В МВД заявляли, что акций протеста не было, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, а людей доставляют в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. TUT. BY

Из-под завалов дома спасли мужчину

В Рогачёвском районе 54-летний мужчина в пятницу вечером разбирал нежилой дом. Конструкция не выдержала, и потолочные перекрытия частично обрушились. Человека зажало под деревянной балкой. Спасатели освободили его. В медпомощи мужчина не нуждался. МЧС

Видео: МЧС

Люди погибли на пожарах

(Согласно сводке МЧС с 6 утра субботы до 6 утра воскресенья)

Около 5 утра в субботу в агрогородке Цветино Миорского района горел жилой дом. На пожаре обнаружен 52-летний погибший хозяин.

В городе Сенно Витебской области чуть раньше семи утра субботы загорелась одна из четырёх квартир в одноэтажном доме. Погибшим найден 33-летний хозяин квартиры.

В 08.37 в субботу пожарным сообщили что горит жилой дом в деревне Новая Нива Могилевского района. На пожаре обнаружен погибший 77-летний хозяин.

В субботу днём загорелась сухая растительность в частном домовладении в деревне Космыри Чашникского района. Обнаружено обгоревшее тело 83-летней хозяйки подворья. Сгорели сарай и 300 кв. м травы у дома.

Примерно в полночь с субботы на воскресенье горел гараж во дворе многоквартирного дома в Минске. На пожаре нашли тело неизвестного мужчины. МЧС

На «Гродно Азот» произошла аварийная остановка цеха

27 марта в 12.30 аварийно остановили цех по производству метанола на «Гродно Азот». Отказала система автоматического управления оборудования по производству водорода и метанола. В 14.00 оборудование перезапустили. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет. TUT.BY