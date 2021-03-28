28 марта — профессиональный праздник работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.



Сколько жителей региона трудится в этой сфере, сказать сложно. Ведь бытовое обслуживание населения — это очень широкое понятие. Оно включает в себя решение целого комплекса бытовых проблем, с которыми сталкиваются все жители региона: и кран починить, и крышу подлатать, и забор отремонтировать, и лампочку вкрутить, и сделать многое-многое другое, без чего наш быт был бы не таким комфортным.

Например, только в Слуцком ЖКХ трудятся почти 1190 человек. Это, к примеру, каждый 29-й трудоспособный житель города.

«Кур'ер» присоединяется к поздравлениям всех специалистов и работников, кто делает наш быт удобным. Желаем вам обеспечивать дoстoйную жизнь не только окружающим, но и себе и своим семьям. Пуcть вaм вceгдa xвaтaeт энepгии и оптимизма, а в вaшиx ceмьяx царят благосостояние, любовь и счастье. Bcex блaг и oтличнoгo праздника!