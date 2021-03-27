«Всю жизнь на благо колхоза работала, а заработала только болезни». Какие проблемы волнуют жителей слуцких деревень Шаловичи и Кирово

Чем живут сегодня жители села, что их волнует, а что радует, «Кур'ер» узнал во время поездки по деревням Слуцкого района

Надежда, деревня Шаловичи

Родилась я в деревне в Брестской области. Когда мне было 18 лет, приехали к нам набирать доярок. Вот тогда я и познакомилась со своим будущим мужем. Он меня и забрал. Вышла за него замуж, так и оказалась в Шаловичах.

Мне нравится жить в деревне. В город я точно не хотела бы переехать.

Хоть и нет магазина, но ездит автолавка и много частников. Практически каждый день можно купить продукты. Только деньги давай. Цены, конечно, выше, чем в простом магазине, но оно и понятно — за перевозку ведь тоже заплатить нужно.

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Свой дом я очень люблю: у меня море цветов, огородик, курочки, коты. Свиней и коров уже не держу — смотреть за ними сил нет. Приезжают дети, внуки. Стараются навещать меня как можно чаще. Смело могу сказать: я счастливый человек.

Мария, деревня Кирово

В деревне хорошо живётся тем, кто работает. Я проработала в колхозе «1-е Мая» всю жизнь. Пришла туда после войны, устроилась обычной колхозницей. Тогда колхоз наш был «золотым». Председатель— сейчас таких не сыщешь, руководитель был от Бога. Пешком обходил все поля. Мы, глядя, как у него всё спорится, шли на работу и с работы с песнями!

А потом как стали один за одним менять председателей… Всё, нет колхоза. Переименовали в «Слуцкую Ниву» и заняли третье место снизу. Началась раздача акций трудовому коллективу. 28 человек их не получили. Среди них оказалась и я, с 39-летним стажем, и другие работники, которые всю жизнь работали на благо колхоза. И заработали только болезни.

Олег, деревня Кирово

Я переехал в Кирово из Гомеля в 1981 году. Женился, появилось двое деток. Сейчас они уже взрослые. Сын в Минске живёт, дочь — в Слуцке. Тридцать лет проработал дальнобойщиком, объездил весь земной шар. Крутил баранку, пока позволяло здоровье, а полгода назад пошёл на пенсию.

Скучно теперь, даже поговорить не с кем. В деревне одни старики, все по домам сидят, никуда не выходят.