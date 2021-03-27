Лукашенко освободил случчанина от должности начальника УВД Миноблисполкома

Александр Ковальчук больше не руководит милицией Минской области. Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

«Генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома», — говорится в тексте указа, датированного 26 марта.

Причины, по которым 49-летний генерал-майор лишён должности, не сообщаются. Александр Ковальчук — уроженец Слуцкого района Минской области. Окончил Минское высшее военное командное училище, после реформирования армии начал работать оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Слуцкого горрайисполкома. Дослужился до начальника уголовного розыска района. Одновременно учился в Академии МВД Республики Беларусь.

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Затем работал в Могилёвской области, где в 2014-м занял должность начальника УВД Могилёвского облисполкома. На этой должности он прослужил почти четыре года. 1 февраля 2018 года стал начальником УВД Минского облисполкома.