«Не знаю, куда поступать». Что делать родителям, если подросток не может выбрать профессию

C какого возраста задавать ребёнку вопросы «Ну что, куда поступаем?» и что делать, если годы идут, а школьник по-прежнему растерянно пожимает плечами в ответ? Римма Шидловская, специалист по профиориентации, рассказала, что мучить вопросами несчастного ребёнка, конечно, не стоит, а вот искренняя родительская заинтересованность действительно может помочь.

Когда вообще стоит задумываться о профессии? За год-два перед поступлением или раньше?

— Знакомить ребёнка с разнообразием мира профессий можно начинать с детства — обращать внимание на разные профессии, рассказывать про свою работу, почему и как вы её выбрали. Более или менее осознанно отнестись к выбору будущей сферы ребёнку следует начиная с 8-го класса. На это есть несколько причин.

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Во-первых, сегодня всё больше и больше ребят начинают искать альтернативу школе после 9-го класса. Это связано и с желанием сменить обстановку, и с возможностью получать профильное образование уже в подростковом возрасте. Для того чтобы качественно выбрать учебное заведение, нужно уделить этому время — сравнить варианты, разобраться в своих способностях и предпочтениях, чтобы к моменту поступления не нести документы «туда, куда прохожу по среднему баллу», а выбрать направление, в котором действительно хочется развиваться.

Заранее нужно начинать выбор вуза и тем, кто решил заканчивать 11 классов в школе. Очень грустно, когда выпускник находит подходящий вариант, а времени на подготовку попросту не остаётся. Один из моих учеников подобрал себе великолепный вуз в России, но из-за того, что подтянуть за год историю РФ оказалось слишком сложно, с мечтой пришлось расстаться и выбирать альтернативный вариант.

И ещё момент. За границей в некоторых вузах подача документов происходит иногда раньше, например, ещё в 10-м классе. Плюс у вас могут запросить портфолио вашей активной деятельности за предшествующие два года. А это значит, что уже с 8-го класса вам нужно собирать историю своих участий в различных программах, конкурсах, олимпиадах, чтобы подтвердить интерес к выбранному направлению.

С чего начать? Как родитель может направить ребёнка?

Без сомнения, родители лучше других знают своего ребёнка, они видели, чем он интересовался в детстве, чем увлекается сейчас. Всевозможные кружки и секции могут дать хорошую подсказку, к чему ребёнок проявлял искренний интерес. И, конечно, при выборе будущего профиля для ребёнка родители ориентируются на оценки в школе.

Часто учёба в школе оставляет желать лучшего. Тогда нужно проанализировать причины неуспеваемости. Причина плохих отметок может быть связана вовсе не с отсутствием интереса к предмету — сказаться может общая обстановка в классе, где ребёнок не чувствует себя в безопасной дружественной среде; или, к примеру, с учителем отношения не заладились, а отсюда и отсутствие интереса к его предмету. Всё это нужно обсудить с ребёнком. Оказавшись в другой обстановке, например, рядом с хорошим репетитором, школьник может показать совсем другие результаты. Учитывайте этот момент.

Что ещё могут сделать родители? Найти или организовать небольшие мастер-классы от профессионалов в интересующей сфере. Так подросток не только получит ответы на свои вопросы, но и сможет попробовать профессию в действии.

А как же профориентационные тесты? Они вообще нужны или это трата времени?

К сожалению, для многих родителей понятие профориентации по-прежнему ассоциируется с результатами теста на выбор профессии. И если уж говорить откровенно, результаты этих тестов зачастую вызывают недоумение, на эти данные сложно опираться в дальнейшем выборе.

Допустим, показал тест, что ребёнку больше всего подойдёт профессия танкиста (реальный случай школьника). И что вам делать с этими данными? Довериться результатам? Сделать ещё один тест?

Известно, что ребёнок, выполняя тест, может исказить ответы, предположив, к чему ведёт тот или иной вопрос. Также у него может быть плохое настроение, что тоже может отразиться на результате. Могу сказать, что в работе профориентолога тесты играют роль примерно на 7−10%. От этих результатов можно оттолкнуться, но они никак не могут быть основой для принятия решения.

Ребёнок сделал выбор, но родителям он кажется неправильным. Надо ли переубеждать?

Прежде чем сказать ребёнку, что его выбор «неправильный», постарайтесь ответить честно самому себе на вопрос: почему вы так считаете?

Вы думаете, что выбранное ребёнком направление не имеет перспектив? Тогда спросите себя, провели ли вы глубокий анализ этой сферы или это мнение, основанное на ваших убеждениях? Проанализируйте все возможные варианты развития в выбранной ребёнком сфере — это покажет подростку, что вы искренне заинтересованы ему помочь.

Часто бывает, что у детей постоянно меняются интересы, и родителям кажется, что выбранное направление — «снова ненадолго». Обсудите решение ребёнка, спросите, что именно привлекает подростка в этой специальности? Подростки действительно часто ориентируются на мнение друзей, представляют себе будущую работу так, как это показано в фильмах, поэтому мнение компетентного взрослого будет очень ценным для них. Если вы, конечно, искренне заинтересованы помочь, а не склонить ребёнка на свою сторону.

Иногда родитель сопротивляется выбору ребёнка, потому что хочет, чтобы тот продолжал семейные традиции. Ну что ж, традиции — это хорошо, и многие ребята действительно сами проявляют интерес к тем сферам, в которых заняты родители. А если нет? Общаясь с самими родителями, я часто слышу, что первый диплом «я получил (а) для родителей, а потом уже училась (лся) для себя». В современном мире, где всё так стремительно меняется и развивается, тратить 4−5 лет на знания, которыми будущий специалист никогда не воспользуется, просто странно.

Познакомьте ребёнка с вашей сферой, возьмите с собой на работу, дайте какое-то поручение, покажите, какие специалисты работают рядом с вами. Возможно, интерес проснётся сам, и вы это почувствуете. Важно при этом, чтобы ребёнок не боялся расстроить родителей.

А если ребёнок всё равно не знает, чем заняться? «Ничего не хочу, ничего не интересует»

Надо понять, почему ребёнок пассивен в этом вопросе. В 15−16 лет принимать решение, чем заниматься в далёком будущем, непросто. Может, за пассивностью скрывается неуверенность в принятии решения? Давление окружающих и стресс могут заставлять подростка оттягивать этот шаг.

Учтите, что в наших школах за ошибки обычно наказывают, и ошибиться в таком важном вопросе, как выбор будущего, может представляться катастрофой. Будьте рядом, проговорите, что наши ошибки — это развитие, что ошибиться может каждый и что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А если подходить к вопросу выбора будущего вуза и специальности разумно, проанализировав все возможные варианты, взвесив все «за» и «против», то риск ошибки можно свести к минимуму. Обычно после этого школьники охотнее начинают продумывать разные варианты.