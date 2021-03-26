«Могли поножовщину устроить просто из-за разных политических взглядов». В Слуцке кадетам рассказали про работу следователя

В четверг, 25 марта, в Минское областное кадетское училище в Слуцке приезжал полковник юстиции Игорь Шатило, заместитель начальника управления Следственного комитета РБ по Минской области. Он рассказал кадетам, что из себя представляет работа следователя и как он сам пришёл в эту профессию.

Игорь Шатило — о себе

Сначала кадетам показали видео про работу СК. Потом Игорь Шатило рассказал о себе. Он окончил суворовское училище в Минске в 1989 году с отличием, медалью и званием вице-сержанта.

«Я не буду лукавить, не скажу, что с детства хотел быть следователем. Наверное, волею судьбы так получилось. Но для себя чётко определял, что буду служить государству», — признался Игорь Васильевич.

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После училища Шатило был распределён в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Туда приезжали учиться офицеры из всех стран Варшавского договора: чехи, поляки, немцы из ГДР, вьетнамцы, африканцы.

«Можно было пообщаться с людьми абсолютно разными, из разных культур. У нас учились, например, афганцы. У них было две правящие партии. И их даже нельзя было в одной комнате поселить, потому что они могли поножовщину устроить просто из-за разных политических взглядов. Горячие головы», — рассказал Шатило.

После распада Союза накануне Нового 1993 года Игорь Шатило принял присягу на верность белорусскому народу. После окончания училища он решил идти в органы внутренних дел. Ему предложили стажироваться в следственном отделе в Центральном РОВД города Минска, он согласился. И через полтора месяца стажировки был зачислен в ряды следователей. Окончил курсы в Академии МВД для тех, кто не имел юридического образования. Затем заочно получил второе высшее образование на юрфаке БГУ.

Об оснащении и достижениях СК

«Условия, в которых мы тогда начинали, и условия, в которых работаем сейчас, — это небо и земля. И по нагрузке, и по оснащённости», — признался полковник.

Сейчас, по словам Шатило, в распоряжении СК новейшие передвижные кримлаборатории — машины, оснащённые специальным оборудованием. У следователей, помимо технических средств, есть возможность обучаться у зарубежных коллег. Например, из России приезжали уникальные специалисты в области психологии. Они работали с людьми, которые были свидетелями нескольких очень жестоких убийств. И которые из-за психотравмы или воздействия на мозг потеряли память. Эти люди после работы со специалистами смогли восстановить картину произошедшего.

«На сегодняшний день совершенно другие возможности геномной экспертизы, — сказал Шатило. — Мы по новой „перелопачиваем“ дела по убийствам, которые пролежали десятилетия. Благодаря тому, что наука не стоит на месте, раскрыли несколько убийств 2002 года, 1998-го. Срабатывает тот самый принцип неотвратимости наказания».

Медаль

В завершение встречи Игорь Шатило спросил у ребят, кто из них планирует в будущем стать следователем. Оказалось, что никто. Полковник предположил, что кадеты просто мало знают об этой профессии. И что можно устроить им экскурсию в райотдел СК.

Хотя изначально предполагалось, что кадеты расскажут гостю о себе и зададут вопросы, ребята не показали энтузиазма. Полковник посмеялся и сказал, что дети устали после всех уроков и занятий (встреча началась в 15.30) и что это понятно.

Директор училища Сергей Метельский вручил Игорю Шатило памятную медаль, которую выпустили на 10-летие МОКУ в прошлом году.