«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 26 марта. Заработная плата от 900 до 1700 рублей.

1700 рублей

Тракторист

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Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • на конкурсной основе.

Наниматель: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

От 1500 рублей

Каменщик

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы
  • ответственное отношение к работе.

Наниматель: «СтройСельГрад».

1200−1500 рублей

Инженер-энергетик

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 3-х лет в области обслуживания электрических сетей;
  • опыт работы инженером-энергетиком;
  • знание и понимание принципов работы электрики;
  • желателен опыт работы с контролирующими органами;
  • 3−5-я группа допуска по электробезопасности;
  • умение работать с технической документацией;
  • знание требований охраны труда при эксплуатации, ремонте оборудования;
  • уверенный пользователь ПК;
  • высокий уровень ответственности, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой»

1160 рублей

Электромонтер ОПС

Образование: профильное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • владение навыками монтажных работ и работ по техническому обслуживанию систем безопасности;
  • базовые знания работы с приёмно-контрольными приборами, датчиками, оборудованием видеонаблюдения для настройки и регулирования параметров, понимание принципа работы;
  • трудолюбие, инициативность, целеустремлённость, желание зарабатывать, ответственность, умение работать в команде;
  • опыт работы (желателен, но рассматриваем без опыта работы с высокой степенью обучаемости);
  • профильное образование;
  • наличие водительского удостоверения и личного автомобиля.

Наниматель: КОМПАНИЯ ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык»).

От 1100 рублей

Заместитель начальника учреждения по организации труда в Слуцке

Образование: высшее экономическое или техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы на руководящих должностях в производственной сфере не менее 3-х лет.

Наниматель: Лечебно-трудовой профилакторий № 3.

От 1000 рублей

Штукатур

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 1 года.

Наниматель: ООО «ЕК Строй».

1000 рублей

Обвальщик мяса

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы по обвалке мяса туш свинины и птицы.

Наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык») в цех по производству мясных полуфабрикатов магазина по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 42.

От 950 рублей

Плотник-бетонщик

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 3-х лет
  • отсутствие вредных привычек.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

950 рублей

Ведущий специалист по кадрам

Образование: высшее образование.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • знание нормативных актов в сфере трудового законодательства РБ;
  • опыт работы от 3-х лет;
  • опытный пользователь ПК, 1СБухгалтерия 8.

Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО».

900 рублей

Агент по продажам

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Работа с цифровым телевидением и высокоскоростным интернетом.

Наниматель: КТ МАЗ.