«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 26 марта. Заработная плата от 900 до 1700 рублей.
1700 рублей
Тракторист
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- на конкурсной основе.
Наниматель: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».
От 1500 рублей
Каменщик
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы
- ответственное отношение к работе.
Наниматель: «СтройСельГрад».
1200−1500 рублей
Инженер-энергетик
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3-х лет в области обслуживания электрических сетей;
- опыт работы инженером-энергетиком;
- знание и понимание принципов работы электрики;
- желателен опыт работы с контролирующими органами;
- 3−5-я группа допуска по электробезопасности;
- умение работать с технической документацией;
- знание требований охраны труда при эксплуатации, ремонте оборудования;
- уверенный пользователь ПК;
- высокий уровень ответственности, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой»
1160 рублей
Электромонтер ОПС
Образование: профильное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- владение навыками монтажных работ и работ по техническому обслуживанию систем безопасности;
- базовые знания работы с приёмно-контрольными приборами, датчиками, оборудованием видеонаблюдения для настройки и регулирования параметров, понимание принципа работы;
- трудолюбие, инициативность, целеустремлённость, желание зарабатывать, ответственность, умение работать в команде;
- опыт работы (желателен, но рассматриваем без опыта работы с высокой степенью обучаемости);
- профильное образование;
- наличие водительского удостоверения и личного автомобиля.
Наниматель: КОМПАНИЯ ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык»).
От 1100 рублей
Заместитель начальника учреждения по организации труда в Слуцке
Образование: высшее экономическое или техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы на руководящих должностях в производственной сфере не менее 3-х лет.
Наниматель: Лечебно-трудовой профилакторий № 3.
От 1000 рублей
Штукатур
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1 года.
Наниматель: ООО «ЕК Строй».
1000 рублей
Обвальщик мяса
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы по обвалке мяса туш свинины и птицы.
Наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык») в цех по производству мясных полуфабрикатов магазина по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 42.
От 950 рублей
Плотник-бетонщик
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3-х лет
- отсутствие вредных привычек.
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
950 рублей
Ведущий специалист по кадрам
Образование: высшее образование.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- знание нормативных актов в сфере трудового законодательства РБ;
- опыт работы от 3-х лет;
- опытный пользователь ПК, 1СБухгалтерия 8.
Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО».
900 рублей
Агент по продажам
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Работа с цифровым телевидением и высокоскоростным интернетом.
Наниматель: КТ МАЗ.