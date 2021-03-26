«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 26 марта. Заработная плата от 900 до 1700 рублей.

1700 рублей

Тракторист

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Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

на конкурсной основе.

Наниматель: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

От 1500 рублей

Каменщик

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы

ответственное отношение к работе.

Наниматель: «СтройСельГрад».

1200−1500 рублей

Инженер-энергетик

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3-х лет в области обслуживания электрических сетей;

опыт работы инженером-энергетиком;

знание и понимание принципов работы электрики;

желателен опыт работы с контролирующими органами;

3−5-я группа допуска по электробезопасности;

умение работать с технической документацией;

знание требований охраны труда при эксплуатации, ремонте оборудования;

уверенный пользователь ПК;

высокий уровень ответственности, исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Наниматель: ООО «ЕАА-Спецстрой»

1160 рублей

Электромонтер ОПС

Образование: профильное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

владение навыками монтажных работ и работ по техническому обслуживанию систем безопасности;

базовые знания работы с приёмно-контрольными приборами, датчиками, оборудованием видеонаблюдения для настройки и регулирования параметров, понимание принципа работы;

трудолюбие, инициативность, целеустремлённость, желание зарабатывать, ответственность, умение работать в команде;

опыт работы (желателен, но рассматриваем без опыта работы с высокой степенью обучаемости);

профильное образование;

наличие водительского удостоверения и личного автомобиля.

Наниматель: КОМПАНИЯ ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык»).

От 1100 рублей

Заместитель начальника учреждения по организации труда в Слуцке

Образование: высшее экономическое или техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы на руководящих должностях в производственной сфере не менее 3-х лет.

Наниматель: Лечебно-трудовой профилакторий № 3.

От 1000 рублей

Штукатур

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1 года.

Наниматель: ООО «ЕК Строй».

1000 рублей

Обвальщик мяса

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы по обвалке мяса туш свинины и птицы.

Наниматель: ООО «ЕВРОТОРГ» (сеть магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык») в цех по производству мясных полуфабрикатов магазина по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 42.

От 950 рублей

Плотник-бетонщик

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3-х лет

отсутствие вредных привычек.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

950 рублей

Ведущий специалист по кадрам

Образование: высшее образование.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

знание нормативных актов в сфере трудового законодательства РБ;

опыт работы от 3-х лет;

опытный пользователь ПК, 1СБухгалтерия 8.

Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО».

900 рублей

Агент по продажам

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Работа с цифровым телевидением и высокоскоростным интернетом.

Наниматель: КТ МАЗ.