Двое работников Копыльского сельхозпредприятия подозреваются в совершении более 30 краж. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

«Старшему 60 лет, в 1998 году судим за совершение кражи, но с тех пор в поле зрения милиции не попадал, работал слесарем. Его 38-летний коллега-газоэлектросварщик к уголовной ответственности ранее не привлекался. Оба до последнего времени вели вполне добропорядочный образ жизни, находились на хорошем счету у руководства и даже к спиртному были равнодушны. Кто предложил ездить по окрестным сёлам и совершать кражи, сейчас точно сказать не могут, предпочитая обвинять в этом друг друга», — рассказали в УВД. Пик деятельности преступного дуэта пришёлся на 2020 год. Тогда на территории Копыльского и Слуцкого районов было совершено более десятка краж. Все они совершались в деревнях, где большинство домов используются как дачи и очень мало постоянно проживающих жителей. Выяснить это было довольно просто: достаточно было вечером проехать по деревне и посмотреть, в каких окнах горит свет. Соответственно выбирались дома, где свет не горел и где, по мнению злоумышленников, можно было поживиться. Похищали всё, что приглянется: столовые приборы, посуду, электро- и бензоинструменты, бытовую технику. Чтобы сбить сотрудников милиции с толку и запутать следы, каждую следующую кражу совершали как можно дальше от предыдущей, даже заезжали в соседние районы. Меняли способы проникновения в жилища, старались не повторяться, однажды даже в клочья изрезали дешёвую металлическую дверь, якобы работали совсем дилетанты.

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Однако все эти ухищрения не помогли злоумышленникам. То, что работают серийные воры, оперативники поняли уже после нескольких краж. Совместно с экспертами-криминалистами тщательно осматривались места преступлений и максимально изымались оставленные преступниками следы, чтобы впоследствии доказать их причастность к этим преступлениям. Выставлялись засады, проводились оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывались и исключались возможные подозреваемые, постепенно кольцо сужалось. В какой-то момент на запись камеры видеонаблюдения, расположенной неподалёку от места очередной кражи, попала автомашина, зарегистрированная на человека, живущего совсем в другой местности. По оперативной информации, каких-либо связей и интересов в том населённом пункте владелец автомашины не имел и случайно либо проездом оказаться там не мог. Всё указывало на то, что он ездил туда неслучайно. Получив санкцию прокурора, оперативники отправились в гости к водителю, чтобы прояснить все вопросы.

Мужчина проживал в двухэтажном гараже. На 1-м этаже он организовал мастерскую по ремонту автомобилей. В ней милиционеры сразу же обратили внимание на электроинструменты, подходящие под описание из ориентировок. Мужчина сразу понял, что отпираться не имеет смысла. Весь хороший и качественный инструмент он оставлял себе, его старший товарищ забирал себе посуду, столовые приборы, бытовую технику. Вещи, которым не находилось применения, подельники сбывали за символическую плату. К примеру, дрель могли отдать за пять пачек сигарет. При осмотре гаража молодого мужчины и квартиры его старшего товарища милиционерам понадобилось сделать 6−7 рейсов на служебной «Газели», чтобы вывезти похищенное.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы. Установлено, что преступления они совершали на территории Копыльского, Клецкого, Слуцкого и Солигорского районов. Уже установлена их причастность к кражам, совершённым на территории этих районов вплоть до 2017 года. Генетический материал старшего мужчины совпал с геномом подозреваемого, изъятым с места совершения кражи ещё в 2005 году. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности задержанных к другим хищениям.