В Слуцке участковый спас пенсионера, когда тот упал и перестал дышать. Видео

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Это произошло в квартире 68-летнего случчанина в пятницу, 26 марта, когда к нему приехал участковый милиционер Николай Сиденко с напарником. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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