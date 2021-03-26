Лучшие и худшие: какие подъезды в Старых Дорогах самые ухоженные, а на какие без слёз не взглянешь

«Навіны Старадарожчыны» вместе с работниками ЖКХ проехали по старым и новым домам Старых Дорог, заглянули в несколько подъездов и увидели разницу.

Улица Армейская, дом 9А

Красивый снаружи, ужасный внутри. По-другому и не скажешь про подъезд № 3 дома № 9а. Ему ещё нет и десяти лет, а зайдя сюда, ощущаешь, будто находишься в старом заброшенном здании. От светлого цвета стен и следа не осталось. Велосипедами и колясками отбита штукатурка. Поднялись выше. Стены маркером исписаны непристойностями. Удивились, увидев на подоконнике второго этажа вазоны с цветами, которые немного скрасили общую картину.

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Улица Чернышевского, дома 28 и 20

Неизвестно, смогли ли бы дома-старожилы прослужить так долго, если бы не рачительные хозяева этих двух- и трёхэтажек. Здесь уютно и пахнет детством. Большинство жильцов — люди преклонного возраста. Принцип советского времени «это наш дом, и в нём должен быть порядок» до сих пор строго соблюдается. Поэтому уборка своих этажей обязательна. Если на стене появилась царапина — бурные возмущения и поиски виновника. Никто не отказывается выйти и на коллективную уборку двора. Осенью и зимой жильцы с мётлами, граблями, лопатами наводят порядок, понимая, что коммунальщики в горячую пору всё и сразу охватить не могут. Выходят даже те, кому здоровье не позволяет много физически работать.

В подъездах чисто и аккуратно, никакой захламлённости, а подоконники украшают вазоны с цветами. И так было всегда. Очень красиво в подъезде № 1 дома № 30. Заходишь и попадаешь на «ромашковый луг». Стены двух этажей расписал местный художник, теперь там круглый год лето. Да и живых комнатных цветов огромное количество: небольшие разместились в горшках на подоконнике, высокие — на полу у окна, красиво и эстетично смотрятся кашпо.

Улица Кривошеина, дома 9 и 11

Самый молодой жилой район продолжает разрастаться. Правда, у некоторых новосёлов немного иная точка зрения по поводу уборки дворов: «Мы платим ЖКХ, пусть оно и наводит порядок». Мы зашли в подъезды домов № 9 и № 11. В первом довольно аккуратно: и стены не «разукрашены», и коляски поставлены так, чтобы не мешать проходу людей. Во втором негатив был виден сразу, только открыли входную дверь. Стена уже не светлого цвета, а чёрная от следов колясок и велосипедов, местами осыпалась штукатурка. На первом этаже коляски и велосипеды приходится обходить, чтобы попасть на лестницу или выйти из подъезда.

Улица 8 марта, дом 37

Это первая пятиэтажка в городе, где был сделан настоящий капитальный ремонт с утеплением стен, заменой кровли, балконной обшивки, отливов, оконных рам, установкой пластиковых тамбурных дверей; на первых этажах даже появились металлические перила.

Однако при наведении этой красоты подъезды не ремонтировались (это была другая статья расходов), а руки маляров-штукатуров здесь давно не было. Жители дома коллективно решили довести дело до конца и сделать красивыми свои подъезды за собственный счёт. Недавно завершился ремонт первого подъезда: потолки стали белоснежными; очень освежил лестничные площадки зелёно-бирюзовый цвет стен; покрашены и перила. Теперь только остаётся беречь сделанное, чтобы эта красота прослужила дольше.

И напоследок

В прошлом году силами работников Стародорожского ЖКХ было отремонтировано 7 подъездов многоэтажных домов. На этот год запланировано 4, хотя коммунальщики намерены сделать больше. Да, сегодня эта услуга платная, но цена сильно не ударит по карману владельцев квартир. Стоимость, конечно, разнится от объёма работ, от количества проживающих в подъезде. Но всё равно она невысокая: в среднем обойдётся от 50 до 100 рублей. При том что ЖКХ предоставляет рассрочку оплаты на полгода, сумма и вовсе будет незначительной.