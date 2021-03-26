Приглашаем всех начинающих и опытных садоводов-огородников в магазины КУП «Слуцкторг»:
- № 7 «Промтовары», г. Слуцк, ул. Ленина, 195
- № 12 «Посудохозяйстенный», г. Слуцк, ул. Копыльская, 5
- № 18 «Дачник», г. Слуцк, ул. Ленина, 118
- № 35 «Стройматериалы», г. Слуцк, Базарная площадь
Парники, дуги для парников;
Укрывной материал (плёнка, спанбел);
Шпалерная сетка;
Заборные и садовые решётки;
Лента бордюрная;
Широкий ассортимент грунтов, удобрений;
Новинки семян производства Республики Беларусь, России, Польши, Голландии.
В магазине № 35 «Стройматериалы» (г. Слуцк, Базарная площадь) новое поступление в широком ассортименте сотового поликарбоната.
Каждый покупатель найдёт для себя необходимый товар по разумной цене!
Приглашаем за покупками!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555