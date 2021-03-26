Приглашаем всех начинающих и опытных садоводов-огородников в магазины КУП «Слуцкторг»:

№ 7 «Промтовары», г. Слуцк, ул. Ленина, 195

№ 12 «Посудохозяйстенный», г. Слуцк, ул. Копыльская, 5

№ 18 «Дачник», г. Слуцк, ул. Ленина, 118

№ 35 «Стройматериалы», г. Слуцк, Базарная площадь

Парники, дуги для парников;

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Укрывной материал (плёнка, спанбел);

Шпалерная сетка;

Заборные и садовые решётки;

Лента бордюрная;

Широкий ассортимент грунтов, удобрений;

Новинки семян производства Республики Беларусь, России, Польши, Голландии.

В магазине № 35 «Стройматериалы» (г. Слуцк, Базарная площадь) новое поступление в широком ассортименте сотового поликарбоната.

Каждый покупатель найдёт для себя необходимый товар по разумной цене!

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555