Кто, кроме директора из Слуцка, уже на свободе по резонансному «сахарному делу»

Наверное, многие помнят резонансную историю о том, как в январе 2020 года самолёт «Белавиа» Минск — Мюнхен развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно, а когда он приземлился, надели наручники на высокопоставленных менеджеров сахарных заводов. Потом задержали других руководителей сахарных заводов, одного влиятельного силовика и бизнесменов. Последняя официальная информация от правоохранительных органов исходила летом прошлого года. Что произошло с делом с тех пор?

Напомним, 4 февраля 2020 года КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов находятся за решёткой: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Помимо них в СИЗО КГБ оказались Дмитрий Кириллов, директор Белорусской сахарной компании, и ещё несколько бизнесменов. По данному делу проходил и Владимир Тихиня, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Были возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток.

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По информации силовиков, заводы отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная её часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своём же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счёт продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ.

24 июня 2020 года Алексей Стук, заместитель генпрокурора, заявил, что фигуранты «сахарного дела» по-прежнему находятся под стражей, они признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием.

В августе 2020 года появилась информация, что вышел на свободу бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Тихине вменяли подстрекательство к даче взятки и подстраховку «сахарной мафии».

— Его выпустили из СИЗО, чтобы проводить иезуитскую работу с криминальными элементами, которых он знал по своей прежней деятельности. Им выдали ориентировки на бизнесменов, из которых они должны были вытряхивать деньги якобы на «финансирование протестов». Расчёт был на то, чтобы коммерсанты пошли с заявлениями в милицию, и личному составу других подразделений было бы продемонстрировано, какими методами действуют сторонники перемен — через криминальных авторитетов. Но «блатные» либо саботировали задание, либо предупредили бизнесменов, откуда растут ноги. Он так и просидел все события на своей даче, — рассказал недавно «Нашей Ниве» о Тихине подполковник милиции Станислав Лупоносов, которого телеканал «Беларусь 1» упрекнул в передаче движению за свободные выборы огромного массива внутренней информации о спецслужбах.

Как выяснилось, оказался на свободе и ещё один фигурант «сахарного дела». Николай Прудник, бывший директор Слуцкого сахарорафинадного комбината, сейчас работает на минской кондитерской фабрике «Слодыч». В отделе кадров «Слодыча» «Кур'еру» сказали, что Прудник работает у них, но не назвали его должность. По неофициальной информации, он трудится инженером по охране труда.

На «Слодыче» отказались от комментариев TUT. BY и не связали с Прудником. Получить комментарий в КГБ не удалось.

14 февраля Александр Лукашенко говорил, что задержанные руководители сахарных заводов дали признательные показания, просят не лишать их свободы и готовы пойти работать в колхоз. «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — ответил Лукашенко.

Наряду с этим финансовое положение сахарных заводов оставляет желать лучшего. Первым о результатах работы в 2020 году отчитался Скидельский сахарный комбинат. Его выручка в прошлом году выросла до 172,7 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 129 тыс. рублей против убытка в 603 тыс. рублей по итогам 2019 года.

У комбината за год увеличилась задолженность по долгосрочным кредитам и займам до 135,5 млн рублей.

Вместе с тем аудиторы пишут, что на конец 2020 года непокрытый убыток Скидельского сахарного комбината составил 50,6 млн рублей. А краткосрочные обязательства в 2 раза превысили краткосрочные активы. В итоге комбинат находится «в сложном финансовом положении». Данные обстоятельства, а также «превышение отрицательных курсовых разниц над положительными и их перенос на последующие периоды, перенос налогового убытка» вынудили аудиторов высказать сомнение, что предприятие может продолжать свою работу непрерывно.

РАНЕЕ. Николай Прудник, бывший директор «Сахарного», работает на фабрике «Слодыч»