Грязь вместо дороги: жители слуцкой деревни не могут выйти из домов, а иногда даже и сходить в туалет. Видео

По просьбе постоянной читательницы «Кур`ера» мы съездили в деревню Подлесье Слуцкого района, чтобы показать читателям, в каких условиях живут жители улицы Приозёрной и по каким дорогам им приходится передвигаться на протяжении 17 лет.

Из-за грязи некоторые попросту не могут выйти из своих домов, а иногда им даже приходится ходить в туалет на улицу, потому что из-за ужасной дороги нет возможности откачать канализацию.

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Репортаж из деревни с фото, рассказами жителей и комментарием властей можете подробно прочитать здесь.

РАНЕЕ. «Я лично на Александра Григорьевича выйду! Надо же что-то с этим всем делать!» Как жители улицы Приозёрной в Подлесье 17 лет борются с отсутствием дороги