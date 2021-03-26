Удивительное рядом: «Согласуйте с сельисполкомом, а потом фотографируйте… наш памятник!»

Каждую неделю «Кур`ер» старается навестить одну-две деревни Слуцкого района. Там мы знакомимся с местной архитектурой и историей, раздаём рекламную продукцию. Аналогичный план был расписан и для деревни Подлесье, что в 22 км от Слуцка. Поездка состоялась и на этот раз даже помогла удивиться, насколько безграничны могут быть фантазии наших местных управленцев.

Как только поворачиваешь на Подлесье, в глаза бросается памятник жителям села, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Он называется «Матерь человеческая». Конечно, я не смогла проехать мимо. Припарковалась, вооружилась фотоаппаратом и направилась к монументу. Только я начала фотографировать его с разных сторон, как сзади подъехала дорогая машина. Статный мужчина, вышедший из авто, резко спросил, чем это я здесь занимаюсь. Я с улыбкой ответила, что из газеты «Кур`ер». Очень ждала, что он в ответ представится тоже. Однако этого не произошло.

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Далее состоялся такой диалог:

— Зачем его фотографировать?

— В газету.

— Для чего?

— Для репортажа. Хочу показать читателям, что есть такой красивый памятник в деревне Подлесье.

— Вы все свои приезды должны согласовывать с сельским исполкомом.

— Я что, не могу просто сфотографировать памятник? А если я просто турист?

— Ннннуууу… ладно.

«Непредставившийся» сел в машину и уехал. А я так и осталась стоять в состоянии шока.

Позже, знакомясь с местными, один парень рассказал, что он проезжал на машине рядом, когда я вела диалог с неизвестным. Я спросила, кто это, а в ответ услышала: «Это же наши боссы».

Мне оставалось только поражаться новым причудам нашего сегодняшнего бытия…

ПИШИТЕ. А вы, дорогой читатель, с подобным тоже сталкивались? Или вы уже ничему не удивляетесь?