Главный врач Слуцкой больницы рассказал, какая сейчас обстановка с коронавирусом

Уровень заболеваемости COVID-19 в Слуцке и районе снизился до определённого показателя и стоит на месте, то есть роста нет.



Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Сейчас в больнице есть свободные койки, но про закрытие одного из «ковидных» отделений речи не идёт. «Подождём выходных. Посмотрим, куда качнётся ситуация», — сказал Олег Лесников.

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Напомним, что сейчас с коронавирусом работают в четырёх отделениях — само инфекционное отделение и четырёхэтажный корпус, где расположены три отделения (бывшая «неврология», «пульмонология» и «кардиология»). Ещё есть реанимация, которая разделена на «грязную» и «чистую» зоны. В первой — 12 коек для «ковидных» пациентов, вторая — развёрнута в операционной части.