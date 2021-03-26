«Кур'ер» провёл конкурс блинов к Масленице. Чем занимались редакции локальных медиа в марте

Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа» подготовила для вас информационную рассылку о важных мероприятиях и событиях, которые произошли в редакциях локальных медиа в марте.

«Рэгіянальная газета» протестировала студию для стрим-интервью

Первым гостем в таком формате стала Ирина Тархан, активистка из Молодечно. На встрече обсуждали последние новости, как привлечь соседей к локальному активизму и как искать идеи для перевоплощения разных улиц. Также принимали вопросы от читателей и разыграли подарок. Редакция анализирует полученный опыт, чтобы понять, стоит ли продолжать проект.

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Газета «Наша слова» приняла участие в 14-м Общенациональном диктанте

Мероприятия проходили в конце февраля и были приурочены к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

Станислав Судник, редактор, участвовал в пяти диктантах: на лидских курсах «Мова Нанова», в Лидской районной библиотеке им. Янки Купалы, в библиотеке деревни Минойты Лидского района, в 3-м библиотечном филиале Лиды и Лидском литературном музее. Всего в Лидском районе провели около 500 диктантов, участие в которых приняли 8500 человек. А во всей Гродненской области диктант прошёл более чем в 220 населённых пунктах. Количество участников — около 30 тысяч человек.

«Кур'ер» провёл конкурс блинов к Масленице

Газета «Кур'ер» совместно с унитарным предприятием «КХП-Трейд» провели конкурс «Масленичный блин», посвящённый Масленице-2021. Организаторы предложили слуцким хозяюшкам побороться в кулинарном поединке. Четыре победителя получили в подарок фирменную продукцию «КХП-Трейд» и «Кур'ера». В конкурсе приняли участие 11 случчанок. Они принесли в редакцию блины с разными начинками: ветчиной и сыром, ягодами, фаршем, шоколадом, вареньем. Девушки красиво оформляли их на тарелках, подносах и в подарочных упаковках.

«Кур'ер» начал активно распространять карты подписчика

Карта «Кур'ера» — это пластиковая карта, которая позволяет получать скидки и бонусы от партнёров и редакции. Часто магазины предлагают приобрести дисконтную карту, которая даёт скидку только в их магазине. «Кур'ер» же предлагает читателям одну карту, которая объединяет в себе скидки от представителей бизнеса из абсолютно разных сфер.

Рекламодатели газеты «Кур'ер» предоставляют скидку на свой товар/услугу для владельцев карт. Люди делают у них заказ/покупку — и все довольны.