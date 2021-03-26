«Силиконовая долина» в Слуцке. Как работает молодая ИТ-компания «Анализ и дизайн ИТ»

В 2018 году в Слуцке появилась компания «Анализ и Дизайн ИТ». Их офис похож на креативное пространство с печенюшками, креслами-мешками, зоной для отдыха. Сотрудники компании работают над серьёзными проектами с европейскими заказчиками, участвуют в благотворительных акциях Слуцка и защищают окружающую среду города, сортируя мусор.

Светлана Чуйкова, учредитель и технический директор слуцкой компании «Анализ и Дизайн ИТ», рассказала «Кур'еру» о том, как появилась ИТ-компанию в Слуцке, почему важна корпоративная культура и сколько получают сотрудники.

Про усталость от шума и расстояний и переезд из Минска в Слуцк

«Четыре с половиной года назад мы решили, что устали от Минска. От шума, ритма и расстояний. Я жила на Пушкинской, работала в районе Уручья, забирать ребёнка опять надо было с Пушкинской, в бассейн везти — куда-то посередине между Пушкинской и Уручьем. Каждый день на машине проезжала 100 километров.

Захотелось попробовать спокойной жизни. Моя мама из Слуцка, я родилась и выросла в Минске, мой муж из Солигорска. Мы с мужем рассуждали, куда переехать жить — в Слуцк или в Солигорск. Решили в Слуцк. Повлияла поддержка моих родителей, так как появился второй ребёнок, и моя мама взяла львиную долю заботы о нашей семье на себя.

Про идею открыть ИT-компанию в Слуцке

Я начала работать аналитиком задолго до нашего переезда в Слуцк, где-то с 2012—2013 года. И когда мы переезжали, в 2016 году, я уже была достаточно опытным бизнес-аналитиком в ИТ. Но тогда работать удалённо ещё не было трендом. С приходом коронавируса стали важны профессионализм и способность начать работу в оговорённые сроки, а физическое местоположение отошло на второй план. В деревнях под Слуцком сейчас живёт немало сотрудников EPAM и других гигантов. Когда мы переезжали, в компании, где я на тот момент работала, мне сказали: „Как ты удалённо будешь работать аналитиком? Нет. Аналитик вообще удалённо работать не может, только из офиса, рядом с командой“.

И я занялась этим вопросом. Нашла небольшую компанию, которая готова была со мной работать удалённо. С ними я переехала в Слуцк и до сих пор вспоминаю их и тот бесценный опыт, который приобрела в нашем сотрудничестве.

Сначала моими работодателями были в основном белорусские компании, постепенно стали появляться клиенты из иностранных компаний. Один из проектов в медицинской сфере, с которым я работала уже больше года, предложил мне возглавить небольшую команду по поддержке их клиентов. Нам пришла мысль, что максимально эффективной такая команда будет, работая в одном помещении.

В 2018 году мы открыли офис в Слуцке, но поскольку свою основную профессию бизнес-аналитика я не оставляла, то решила взять кого-нибудь из ребят для помощи в написании технических заданий. Профессии „бизнес-аналитик“ нет, ей не учат в вузах. Часто в профессию приходят выпускники вузов с хорошей языковой подготовкой. Они проходят курсы в IT-Academy от ПВТ или частных школах, например, ITMINE, DGTL school, и начинают работать аналитиками, а в процессе приобретают необходимые технические знания и навыки.

Мы решили пойти аналогичным путём и, учитывая, что у меня была необходимая компетенция, сделать самим курс по обучению азам профессии и после его прохождения нанять ребят на реальные проекты.

Про желание вырастить крутых специалистов

В ИT принято заниматься менторством. Кто-то выступает на конференциях, кто-то открывает школы, а я решила попробовать дать билет в жизнь слуцким ребятам и помочь „войти в ИТ“. В июле у меня был один стажёр-аналитик, а в октябре их стало уже четыре. Мы достаточно быстро нашли проекты, где совсем „зелёные“ аналитики стали моими помощниками. И таким образом начали переходить от теории к полноценной практике.

Меня до сих пор мотивирует именно сама идея обучать аналитиков. Материального в моей мотивации гораздо меньше, потому что я сама являюсь высококлассным специалистом, который продолжает активно работать на проектах за достойную зарплату. Моя мотивация обусловлена желанием реализовать себя с точки зрения ментора и возможностью открывать для ребят, которые выбрали своим домом не столицу, новые перспективы в их родном городе.

Про сотрудников и рабочие места для Слуцка

Всего у нас работает около пятнадцати человек. Это и бизнес-аналитики, и контентный офис, в котором у нас уже появились два тестировщика, и административный персонал — HR-менеджер, офис-менеджер. В последнее время мы решили активно расти и за полтора месяца наняли трёх человек. Если брать именно аналитический отдел, то его костяк составляют пять более опытных аналитиков с опытом работы более двух с половиной лет и четыре младших аналитика.

Наши сотрудники все очень разные. Мы не приемлем любую дискриминацию: по полу, весу, росту, религии, сексуальным предпочтениям, курению или ещё чему-либо. Для нас это всё неважно. Я не придерживаюсь той тенденции, что если ты молодой, то тебе многое светит, а если ты старше, то нет. Возраст ребят — от 25 до 35+.

В ИТ-секторе принято не только много работать, но и много учиться и постоянно заниматься самообразованием. Поэтому неважно, сколько тебе лет, важно, насколько ты горишь и хочешь войти и развиваться в новой профессии.

А ещё важно знание английского языка. Беларусь сама по себе — аутсорсинг-страна, в нашей компании 98% - это англоговорящие заказчики, с которыми нужно общаться, и только небольшой процент российских проектов.

Про зарплаты сотрудников

В Минске ходят байки про компании, которые набирают пачками студентов за 200 долларов. Хотя я ни разу такой политики не встречала — каждая компания дорожит своей репутацией. Мы стараемся ребятам дать на старте такой уровень дохода, который позволит им достойно себя чувствовать.

При этом каждый год проводим оценку достижений и роста сотрудников. С этого года будем делать это совместно с аналитиками из Belitsoft — нашим давним партнёром. Зарплата растёт соответственно тому, чего аналитики достигают за год. Все мы работаем не за деньги, но хорошую зарплату тоже хочется. Стараемся ребят не обижать, хотя конкурировать с минскими зарплатами мы никогда не сможем и, в принципе, к этому не стремимся.

Про корпоративную культуру на работе

Когда я попала в ИT и увидела в офисах чаёчки, печенюшки, яблочки, у меня был шок. И главное, всё было бесплатно и всё для сотрудников. Специалисты в ИT-сфере достаточно разбалованные соцпакетами компаний и могут отказаться от работы по причине того, что вид из окна офиса не нравится.

Офисную культуру, к которой я привыкла, мы постарались перенести в Слуцк. Конечно, в Минске много разных больших компаний за пределами ИТ-сектора — в логистике, консалтинге, — которые создают уют на рабочем месте, но вряд ли за пределами Минска кто-то думает о таких вещах. Зачем покупать печеньки, если эти деньги можно положить себе в карман.

Когда новые ребята приходят к нам на работу, у них „большие глаза“ и примерный шок, как у меня на старте карьеры. Хотя потом привыкают, и всё начинает восприниматься как должное — это нормально.

Мне важен психологический комфорт моих сотрудников в окружении того, где они работают, потому что работа у них выматывающая, так как требует большой сосредоточенности и ответственности. Да и я сама тяжёлая, им иногда „прилетает“, иногда заслуженно, иногда под „горячую руку“ попадут. Поэтому их возможность приходить и чувствовать себя частью полноценного ИТ-сообщества, с теми же горячими завтраками, настольными играми и массажем, для меня важна.

Важен момент профессионального уважения со всех сторон. Мало кто из компаний будет уделять столько времени и усилий на обучение ребят. Мы же не пропускаем практически ни одной конференции в сфере аналитики, дизайна и тестирования. За счёт компании ребята несколько раз в год участвуют в различных тренингах и практикумах.

Для меня моя компания — это отражение меня самой. Мне нравится менторинг, мне нравится помогать. Благотворительность — это что-то очень важное. Для меня и моей семьи важна защита окружающей среды. Поэтому мне нравится сортировка мусора, сбор крышечек. Также мы хотим установить за свой счёт „сердце“ для сбора крышечек в Слуцке».

Опрос. О работе в компании «Анализ и Дизайн ИT»

Никита Небольсин, технический писатель:

«Я пришёл в компанию почти год назад. Мне всё здесь очень нравится. Особенно бутербродики, которые компания предоставляет своим работникам по средам (смеётся). Ещё мне нравится, что график у нас плавающий. Можно приходить в 6 утра и уходить в два часа дня. Или приходить в 12 часов дня, а уходить в 8 вечера. Ещё нравится отношение руководства — оно отличное. Руководитель нацелен не на выполнение каких-то мифических задач, а на результат работы компании».

Анастасия Арутюнова, бизнес-аналитик:

«Я приехала в Слуцк из Новополоцка: муж по распределению попал в ваш город. Сама я экономист по образования, два года проработала по специальности. Летом 2019 года была в поиске работы. Увидела вакансию бизнес-аналитика и решила на неё откликнуться. Работа в компании даёт мне в первую очередь саморазвитие: различные тренинги, чтение литературы, просмотр семинаров, участие в вебинарах и так далее. В госучреждении тебе уже благодарны за то, что ты пришёл на работу, здесь же такого не будет никогда. Надо постоянно обучаться, развиваться, гореть своей работой. Иначе нельзя.

Самое сложное объяснить старшему поколению своих родственников, кто такой бизнес-аналитик и что он делает. Самое простое объяснение — это человек-переводчик между заказчиком и программистом, который слушает, как работает бизнес (=заказчик), пытается глубже понять его ежедневную работу и пишет для технической команды техническое задание с деталями того, что им надо разработать. В детали вдаваться на самом деле проблематично, потому что это зря потраченное время. Среди сверстников проще, потому что специальность у меня хоть и была экономическая, но связана с технической».

Владислав Курто, бизнес-аналитик:

«Я пришёл сюда восемь месяцев назад. Пришёл на должность, которую до этого никогда не встречал, не видел, не слышал — это бизнес-аналитик. Интерес появился не сразу, потому что вначале сложно было понять некоторые нюансы, аспекты, но сейчас это уже почти как второе дыхание. Уже всё понятно, всё интересно.

На самом деле здесь есть всё то, что ищешь, когда устраиваешься на работу: и коллектив, и отношение руководства, и какие-то поощрительные программы, активности. Всё сочетается, всё гармонично, интересно. Если есть какие-то пожелания — всё слышат, всё пытаются как-то сделать. Если где-то с проектом какая-то накладка, всегда подскажут, помогут».

Частное унитарное предприятие «Анализ и Дизайн ИТ» УНП 692 062 485