ФК «Слуцк» в чемпионате Беларуси по футболу сыграл уже две игры: с борисовским БАТЭ (поражение 0:3) и гродненским «Неманом» (ничья 1:1). По итогам этих встреч в копилке случчан одно очко и 13-я строчка в турнирной таблице чемпионата.

Какие изменения произошли в команде, кто в этом сезоне играет за «бело-синих» и чего стоит ожидать от чемпионата 2021 года — в материале «Кур'ера».

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Межсезонье

ФК «Слуцк» в межсезонье понёс кадровые потери. Из команды ушли: полузащитники Юрий Козлов и Сулейман Коанд, основной вратарь Борис Панкратов (перешёл в «Ислочь»), нападающие Артём Сердюк и Абдул Гафар Сирима, защитник Виталий Трубило вовсе завершил карьеру.

Стан клуба пополнили новые легионеры из африканских стран и футболисты, ранее игравшие за другие клубы, в том числе за «Слуцк».

Остаётся надеяться, что новички «выстрелят» в этом сезоне, как в своё время Сенин Себаи, Якуба Бамба и Евгений Шикавка.

На тренерском мостике всё без изменений. Командой руководит Александр Бразевич, который уберёг её от вылета в низший дивизион после ухода главного тренера. Сам же Виталий Павлов после «Слуцка» трудоустроился в бобруйскую «Белшину».

Ожидание от сезона-2021

Проблемы у «Слуцка», как финансовые, так и кадровые, никуда не делись. Если «бело-синие» завершат чемпионат в десятке сильнейших, то сезон можно будет считать удачным, даже в некоторой мере сенсационным. Но клуб, скорее всего, будет бороться за выживание и закончит чемпионат в области «переходных матчей».

Но будем надеяться, что «Слуцку» удастся завершить сезон без стрессов, которые испытала команда и болельщики в прошлом сезоне.

Новички ФК «Слуцк»

Дмитрий Харитонов, № 34, 23 года, играл за «Витебск», «Нафтан» и «Оршу».

Защитники:

Денис Образов , № 20, играл за «Динамо» (Минск), «Полоцк», «Днепр», «Нафтан», «Атырау» (Казахстан). Является знаковым игроком для «Слуцка», так как ранее за клуб провёл 82 матча.

, № 20, играл за «Динамо» (Минск), «Полоцк», «Днепр», «Нафтан», «Атырау» (Казахстан). Является знаковым игроком для «Слуцка», так как ранее за клуб провёл 82 матча. Бен Азиз Дао , № 27, 21 год, играл в клубах Буркина-Фасо, Ганы и Гвинеи.

, № 27, 21 год, играл в клубах Буркина-Фасо, Ганы и Гвинеи. Джонатан Джон , № 24, 19 лет, выступал за «Суклею» (Молдова).

, № 24, 19 лет, выступал за «Суклею» (Молдова). Эдуард Жевнеров , № 5, 33 года, выступал за «Днепр», минское «Динамо», «Белшину», «Витебск», брестское «Динамо», литовский клуб «Йонава» и «Смолевичи».

, № 5, 33 года, выступал за «Днепр», минское «Динамо», «Белшину», «Витебск», брестское «Динамо», литовский клуб «Йонава» и «Смолевичи». Никита Былинкин, № 12, воспитанник ФК «Слуцк», выступал за «Арсенал» (Дзержинск), «Викторию» из Марьиной Горки и «Смолевичи».

Полузащитники: