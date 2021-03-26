ФК «Слуцк» в чемпионате Беларуси по футболу сыграл уже две игры: с борисовским БАТЭ (поражение 0:3) и гродненским «Неманом» (ничья 1:1). По итогам этих встреч в копилке случчан одно очко и 13-я строчка в турнирной таблице чемпионата.
Какие изменения произошли в команде, кто в этом сезоне играет за «бело-синих» и чего стоит ожидать от чемпионата 2021 года — в материале «Кур'ера».
Межсезонье
ФК «Слуцк» в межсезонье понёс кадровые потери. Из команды ушли: полузащитники Юрий Козлов и Сулейман Коанд, основной вратарь Борис Панкратов (перешёл в «Ислочь»), нападающие Артём Сердюк и Абдул Гафар Сирима, защитник Виталий Трубило вовсе завершил карьеру.
Стан клуба пополнили новые легионеры из африканских стран и футболисты, ранее игравшие за другие клубы, в том числе за «Слуцк».
Остаётся надеяться, что новички «выстрелят» в этом сезоне, как в своё время Сенин Себаи, Якуба Бамба и Евгений Шикавка.
На тренерском мостике всё без изменений. Командой руководит Александр Бразевич, который уберёг её от вылета в низший дивизион после ухода главного тренера. Сам же Виталий Павлов после «Слуцка» трудоустроился в бобруйскую «Белшину».
Ожидание от сезона-2021
Проблемы у «Слуцка», как финансовые, так и кадровые, никуда не делись. Если «бело-синие» завершат чемпионат в десятке сильнейших, то сезон можно будет считать удачным, даже в некоторой мере сенсационным. Но клуб, скорее всего, будет бороться за выживание и закончит чемпионат в области «переходных матчей».
Но будем надеяться, что «Слуцку» удастся завершить сезон без стрессов, которые испытала команда и болельщики в прошлом сезоне.
Новички ФК «Слуцк»Вратари:
- Дмитрий Харитонов, № 34, 23 года, играл за «Витебск», «Нафтан» и «Оршу».
Защитники:
- Денис Образов, № 20, играл за «Динамо» (Минск), «Полоцк», «Днепр», «Нафтан», «Атырау» (Казахстан). Является знаковым игроком для «Слуцка», так как ранее за клуб провёл 82 матча.
- Бен Азиз Дао, № 27, 21 год, играл в клубах Буркина-Фасо, Ганы и Гвинеи.
- Джонатан Джон, № 24, 19 лет, выступал за «Суклею» (Молдова).
- Эдуард Жевнеров, № 5, 33 года, выступал за «Днепр», минское «Динамо», «Белшину», «Витебск», брестское «Динамо», литовский клуб «Йонава» и «Смолевичи».
- Никита Былинкин, № 12, воспитанник ФК «Слуцк», выступал за «Арсенал» (Дзержинск), «Викторию» из Марьиной Горки и «Смолевичи».
Полузащитники:
- Андрей Потапенко, № 13, игрок дублирующего состава БАТЭ, играл в аренде в «Арсенале», «Смолевичах».
- Валерий Бочеров, № 17, игрок дублирующего состава
БАТЭ, выступал за ФК «Смолевичи» на правах аренды.
- Роман Салимов, № 18, выступал за юношескую сборную России U-19, за российские команды «Орёл», «Нефтехимик», «Луки-Энергия». Прошлый сезон провёл в «Белшине», где забил 4 гола.
- Сергей Глебко, № 10, с 2013 по 2016 год выступал за «Слуцк», в карьере такие клубы, как «Городея», минское «Торпедо», «Партизан» (Словакия), «Гомель» и «Белшина».
- Шота Гвазава, № 7, 28 лет, играл в клубах «Гагра» (Грузия), «Верея» (Болгария), «Сачхере» (Грузия).
- Юрий Клочков, № 68, 22 года, выступал за клубы «Черноморец» (Новороссийск), «Кафа» (Феодосия).
- Алексей Бутаревич, № 4, арендован у минского «Динамо».
Нападающие:
- Кирилл Вергейчик, № 33, начинал в солигорском «Шахтёре», играл за «Торпедо-БелАЗ», «Динамо-Брест», гродненский «Неман», «Витебск», минское «Динамо».
- Стефен Альфред, № 9, выступал за армянский «Пюник».