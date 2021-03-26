Кто и почему читает «Кур`ер»: Екатерина Скрынникова, артист, культуролог и педагог, Слуцк
Сколько себя помню, газета «Кур’ер» всегда имела место быть в нашем доме. Очень люблю статьи на тему «История нашего города», ретрозарисовки, фотопроекты... В наше время множество альтернатив узнавать новости... Я не смотрю ТВ, но с удовольствием продолжаю читать газеты и следить за Instagram @kurjer. Фото: Алексей Скрынников