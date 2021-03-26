В Слуцке всё готово для выдачи биометрического паспорта. Как его получить и для чего он нужен

Согласно указу Александра Григорьевича Лукашенко № 107 «О биометрических документах» с 1 сентября текущего года на территории Республики Беларусь вводится выдача биометрических документов, удостоверяющих личность (идентификационной карты), и биометрических документов для выезда за пределы страны и въезда в Беларусь (в виде паспортной книжки).

Готовность осуществлять данную процедуру «Слуцкому краю» прокомментировал Сергей Королик, начальник отделения по гражданству и миграции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома:

— Если ранее по вопросам выдачи или замены паспорта граждане могли обращаться ещё и в расчётно-справочный центр либо сельсоветы по месту жительства, то процедура выдачи биометрического паспорта и ID-карты на территории Слуцка и Слуцкого района будет осуществляться только отделением по гражданству и миграции Слуцкого РОВД.

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Для получения биометрического паспорта и ID-карты человеку нужно будет прийти со старым документом, удостоверяющим личность, и оплатить госпошлину. Отпечатки пальцев, электронный портрет и подпись сделают на месте при помощи специального стационарного комплекса.

К слову, на сегодняшний день в распоряжении Слуцкого РОВД находятся 3 настольных комплекса для сбора персональных и биометрических данных, они уже протестированы и полностью готовы к работе.

Выдача биометрических паспортов и ID-карт позволит упростить и сократить сроки выполнения административных процедур, связанных с выдачей и обменом биометрических документов, с 30 до 15 рабочих дней в общем порядке, с 15 до 10 — в ускоренном и с 7 до 5 — в срочном порядке. Также расширяется функционал документов, удостоверяющих личность. За счёт использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

Сегодня поступает множество вопросов от людей, у которых заканчивается срок действия паспорта. Например, ждать ли 1 сентября, чтобы получить документ нового образца, или же менять сейчас. Есть и такие люди, которые принципиально против биометрических паспортов.

Указом Президента Беларуси № 442 от 25 ноября 2020 года срок действия всех документов, в том числе и паспорта гражданина Республики Беларусь, срок действия которых истёк либо истекает в период с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г., будут действительны ещёшесть месяцев с даты его окончания.

К примеру, срок действия паспорта оканчивается 1 апреля 2021 года, на основании данного указа срок документа продлевается до 1 октября 2021 года. Но если человек имеет желание, он может прийти и обменять паспорт на документ ныне действующего образца и полноценно им пользоваться без каких-либо ограничений.

Следующий вопрос, который волнует граждан, можно ли по такому паспорту выезжать за границу. Да, Республика Беларусь проинформировала мировое сообщество о продлении сроков действия документов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, это же сделало и подавляющее большинство стран. Однако согласно установленным международным стандартам, принимающие страны могут отказать в выдаче визы и въезде в страну иностранцам, срок действия паспортов которых истекает (в зависимости от требований определённых государств) через 90 и 180 дней.

СПРАВКА. Идентификационная карта (ID-карта) представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические данные владельца (фотография и отпечатки пальцев), и является полноценным документом, удостоверяющим личность, с возможностью совершения юридически значимых действий за счёт использования личной электронной цифровой подписи.

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая данные владельца — фамилию, имя, дату рождения и его биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев, используемые для идентификации). Его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты.

РАНЕЕ. С 1 сентября в Беларуси введут биометрические паспорта. Сколько будут стоить и для чего они нужны