Жителя Могилёва оштрафовали за лозунг «Наша семья против насилия и беззакония»

Антона Гиземова, жителя Могилёва, оштрафовали за то, что он повесил в окне своего дома лист бумаги с надписью «Наша семья против насилия и беззакония».

Об этом сообщил телеграм-канал волонтёров лишённого государственной регистрации белорусского правозащитного центра прав человека «Вясна» в Могилёве.

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Антона Гиземова признали виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и оштрафовали на 20 базовых величин (сейчас это 580 руб). Решение об этом 23 марта принял Ленинский районный суд Могилёва.

Смартфон, системный блок и ноутбук Гиземова оставлены под арестом до тех пор, пока мужчина не заплатит штраф.