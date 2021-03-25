Когда в 2021-м закончится учебный год и пройдут выпускные

Последний звонок в школах в этом году прозвенит 29 мая, а 10 июня для выпускников рекомендуют провести выпускные вечера. Информация об этом, а также расписание экзаменов появились на сайте Министерства образования.

Этой весной учебный год у школьников закончится 31 мая, а 29-го детей ждёт последний звонок. Правда, сразу на каникулы отправятся не все. В расписании у ребят, которые оканчивают 9 и 11 классы, — экзамены. Пройдут они с 1 по 9 июня. При этом для тех, кто планирует сдавать языки национальных меньшинств (польский, литовский и др.), испытания начнутся раньше: у девятиклассников — 25 мая, у одиннадцатиклассников — 26 мая.

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Традиционно выпускники 9 классов будут сдавать русский, белорусский и математику. Испытания пройдут 2, 4 и 8 июня. 11-классников ждёт два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Они назначены на 1, 3 и 7 июня. Кроме того, дети будут сдавать два устных экзамена — по иностранному языку и истории Беларуси.

Что же касается выпускных, то их рекомендуют провести 10 июня.

Централизованное тестирование в этом году начнётся 16 июня, а пока 11-классники могут проверить свои знания во время третьего этапа РТ, который проходит в марте-апреле.