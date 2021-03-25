Райотдел Следственного комитета о «циничных надписях» в Слуцке и последствиях для их авторов

Через газету «Кур'ер» к жителям города и района обратился Слуцкий районный отдел Следственного комитета. Приводим текст полностью.

«Слуцкий РОСК напоминает о принципе неотвратимости ответственности, — говорится в обращении. — Совместно с сотрудниками милиции СК продолжает работу по установлению всех лиц, совершивших преступления, и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

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Так, в райотделе за период с августа 2020 года по настоящее время возбуждён ряд уголовных дел по фактам осквернения зданий или сооружений циничными надписями или изображениями, за что в соответствии со статьёй 341 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Например, Слуцким РОСК расследуется уголовное дело по ст. 341 УК (Осквернение сооружений и порча имущества) в отношении жителя Слуцка, который в ночь с 12.11.2020 на 13.11.2020 на остановочном пункте «Медколледж»; на торговых киосках «Табакерка» и в иных местах города умышленно нанёс красителями циничные надписи, чем причинил вред на сумму почти 400 рублей. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

В целом же следователями Минской области с августа 2020 года по настоящее время возбуждено уже более 500 уголовных дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями. Нами и далее будет проводиться целенаправленная работа, направленная на реализацию принципа неотвратимости ответственности — чтобы ни один виновный не ушёл от наказания".