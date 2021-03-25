«То чувство, когда спас чью-то жизнь…» Жительница Слуцка о том, как плохо на старости лет остаться одной

С начала пандемии коронавируса, ещё с апреля прошлого года, я перешла на «удалёнку». У меня есть пожилая соседка, которая живёт одна. Вчера у меня закрались подозрения — её совсем не было слышно. Сегодня — тоже. В итоге поняла, что что-то случилось, и вызвала милицию. Оказывается, несмотря на растерянность, я ещё на такое способна.

Сотрудники приехали быстро, постучали в дверь — в ответ тишина. Они вызвали специалистов, которые взломали замок.

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В итоге, как оказалось, у соседки, наверное, случился инсульт. Приехала «скорая» и её увезли.

То чувство, когда ты спас чью-то жизнь… Я в шоке. Ещё и в рабочее время, аж руки трясутся… У меня всё обомлело…

Это всё рассказываю к тому, что я вот думаю, как плохо на старости лет остаться совсем одной…

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