От 100 до 500 рублей. Читатели «Кур'ера» рассказали, сколько стоило их лечение от COVID-19

Ещё прошлым летом правительство внесло COVID-19 в перечень заболеваний, дающих право на бесплатное или с 90%-ной скидкой обеспечение лекарственными средствами, а также лечебным питанием.

Согласно принятому Совмином постановле­нию от 15 июня 2020 г. № 344, в перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены при лечении на дому и должны закупаться за счёт средств местного бюджета, включены

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парацетамол,

азитро­мицин,

амоксициллин,

кларитромицин,

цефуроксим аксетил

и левофлоксацин.

«Кур'ер» спросил у своих читателей, переболевших коронавирусом: «Сколько денег вы потратили на лечение от „ковида“?».

В опросе на платформе «Кур'ера» во «ВКонтак­те» при­ня­ли участие 242 человека. Самая большая группа потратила на лечение от «ковида» до 300 рублей — 28,68%. Были и те, кто на лечение отдал до 500 рублей — 9,19%. Год назад, 27 марта, в Беларуси зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. «Заразилась» им и экономика страны.

Сколько денег потеряла Беларусь?

Что придётся ужимать?

Почему нереальны планы по экономическому росту?

Какие отрасли пострадали от пандемии, а какие — выиграли?

О коронавирусе и Случчине.