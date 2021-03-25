От 100 до 500 рублей. Читатели «Кур'ера» рассказали, сколько стоило их лечение от COVID-19

Ещё прошлым летом правительство внесло COVID-19 в перечень заболеваний, дающих право на бесплатное или с 90%-ной скидкой обеспечение лекарственными средствами, а также лечебным питанием.
Согласно принятому Совмином постановлению от 15 июня 2020 г. № 344, в перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены при лечении на дому и должны закупаться за счёт средств местного бюджета, включены
- парацетамол,
- азитромицин,
- амоксициллин,
- кларитромицин,
- цефуроксим аксетил
- и левофлоксацин.
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