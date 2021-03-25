Жизнь после 60-ти только начинается. Где развлечься слуцким пенсионерам (обзор)

Жизнь после 60-ти только начинается. Так говорят слуцкие пенсионеры, которые весело и с пользой проводят время. «Где?» — спросите вы. В Слуцком территориальном центре соцобслуживания населения, где специально для них работает отделение дневного пребывания.
Для кого работает отделениеВ рамках совместного проекта Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер» рассказываем, какие кружки и клубы по интересам работают для случчан 60+.
Отделение дневного пребывания для пожилых граждан создано для организации досуга, общения и поддержания активного образа жизни людей пенсионного возраста. Здесь всегда рады случчанам в возрасте 60 лет и старше, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, не работают и имеют право на государственную пенсию.
Бесплатно занятия в кружках могут посещать инвалиды 1 и 2 группы, а также малообеспеченные одинокие пожилые граждане.
Кружки по интересам
В отделении их три:
1. Физкультурно-оздоровительный кружок «Движение в радость». Участники осваивают общеукрепляющую и дыхательную гимнастику. Работает кружок ежедневно с 9 до 13 часов. Занятие длится 65 минут.
- Стоимость — 70 копеек за посещение.
2. Кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение». Здесь случчане осваивают различные творческие навыки — плетение, декупаж, вышивку и вязание, учатся изготавливать сувениры и подарки в различных техниках. Кружок работает ежедневно с 11 до 13 часов.
- Занятие длится 65 минут и стоит 70 копеек.
- Посещают этот кружок бесплатно.
От школы здоровья до клуба хозяек
В отделении организована работа пяти клубов по интересам. Их посещения бесплатные, а встречи проводятся 1 раз в месяц.
«Школа здоровья»
Здесь участников научат основам правильного питания, оказанию первой помощи, расскажут о рецептах народной медицины. Ещё в клубе проходят встречи с врачом-гериатром.
«Храм души»
В этом клубе организуются регулярные встречи с православным священником.
«Фитнес для ума»
Работа клуба направлена на сохранение ясности ума и памяти. Для этого проводятся увлекательные викторины, конкурсы головоломок, упражнения и гимнастика, позволяющие улучшить память, внимание, способность ясно мыслить.
Клуб общения «Хозяюшка»
Это объединение для тех, кто любит, умеет и хочет быть в курсе новостей в области ведения домашнего хозяйства, кулинарии, здоровья и моды, сада-огорода и в других домашних и бытовых сферах.
«Огонёк»
На дружеских встречах участники общаются, поздравляют именинников, участвуют в вечерах отдыха и песни.
Освоить компьютер? Пожалуйста!
В отделении оказывается социально-педагогическая услуга по обучению компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, осуществлению платежей в интернете.
- Занятия проводятся индивидуально. Продолжительность занятия — 45 минут, стоимость — 49 копеек.
Более подробную информацию о работе кружков и клубов отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста можно получить в Слуцком территориальном центре социального обслуживания населения по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 14, кабинет 8, или по телефону: (801 795) 2 50 41.