Жизнь после 60-ти только начинается. Где развлечься слуцким пенсионерам (обзор)

Жизнь после 60-ти только начинается. Так говорят слуцкие пенсионеры, которые весело и с пользой проводят время. «Где?» — спросите вы. В Слуцком территориальном центре соцобслуживания населения, где специально для них работает отделение дневного пребывания.

Для кого работает отделение

В рамках совместного проекта Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер» рассказываем, какие кружки и клубы по интересам работают для случчан 60+.

Отделение дневного пребывания для пожилых граждан создано для организации досуга, общения и поддержания активного образа жизни людей пенсионного возраста. Здесь всегда рады случчанам в возрасте 60 лет и старше, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, не работают и имеют право на государственную пенсию.

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Бесплатно занятия в кружках могут посещать инвалиды 1 и 2 группы, а также малообеспеченные одинокие пожилые граждане.

Кружки по интересам

В отделении их три:

1. Физкультурно-оздоровительный кружок «Движение в радость». Участники осваивают общеукрепляющую и дыхательную гимнастику. Работает кружок ежедневно с 9 до 13 часов. Занятие длится 65 минут.

Стоимость — 70 копеек за посещение.

2. Кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение». Здесь случчане осваивают различные творческие навыки — плетение, декупаж, вышивку и вязание, учатся изготавливать сувениры и подарки в различных техниках. Кружок работает ежедневно с 11 до 13 часов.

Занятие длится 65 минут и стоит 70 копеек.

Посещают этот кружок бесплатно.

От школы здоровья до клуба хозяек

Участники этого кружка встречаются два раза в неделю. Вместе они готовят сценарии, готовят и проводят культурно-массовые мероприятия.

В отделении организована работа пяти клубов по интересам. Их посещения бесплатные, а встречи проводятся 1 раз в месяц.

«Школа здоровья»

Здесь участников научат основам правильного питания, оказанию первой помощи, расскажут о рецептах народной медицины. Ещё в клубе проходят встречи с врачом-гериатром.

«Храм души»

В этом клубе организуются регулярные встречи с православным священником.

«Фитнес для ума»

Работа клуба направлена на сохранение ясности ума и памяти. Для этого проводятся увлекательные викторины, конкурсы головоломок, упражнения и гимнастика, позволяющие улучшить память, внимание, способность ясно мыслить.

Клуб общения «Хозяюшка»

Это объединение для тех, кто любит, умеет и хочет быть в курсе новостей в области ведения домашнего хозяйства, кулинарии, здоровья и моды, сада-огорода и в других домашних и бытовых сферах.

«Огонёк»

На дружеских встречах участники общаются, поздравляют именинников, участвуют в вечерах отдыха и песни.

Освоить компьютер? Пожалуйста!

В отделении оказывается социально-педагогическая услуга по обучению компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, осуществлению платежей в интернете.

Занятия проводятся индивидуально. Продолжительность занятия — 45 минут, стоимость — 49 копеек.

Более подробную информацию о работе кружков и клубов отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста можно получить в Слуцком территориальном центре социального обслуживания населения по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 14, кабинет 8, или по телефону: (801 795) 2 50 41.