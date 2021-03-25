«Я лично на Александра Григорьевича выйду! Надо же что-то с этим всем делать!» Как жители улицы Приозёрной в Подлесье 17 лет борются с отсутствием дороги

На улице Приозёрной в агрогородке Подлесье Слуцкого района уже 17 лет одна и единственная проблема — грязь вместо дороги. Об этом нам рассказала постоянная читательница «Кур`ера» и пригласила нас лично увидеть это. Мы не стали терять время и поехали.

«Неужели в деревне мы нелюди?»

На въезде в деревню всё достаточно цивилизованно — туда ведёт асфальтированная дорога. Признаюсь, что в голове возник вопрос: «А та ли эта деревня?». Но как только поворачиваешь голову налево, понимаешь — нас сюда позвали не зря. Я завернула на улицу Приозёрную и встретила молодого человека по имени Андрей. Он рассказал, что по большей части приходится ездить по полю, к сожалению, по-другому невозможно. Но его могут запахать, и тогда у жителей не останется и этого клочка более-менее сухой земли.

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Андрей поделился, что из-за отсутствия дороги он «убил» свой автомобиль. Молодому человеку постоянно приходится вытаскивать машину трактором — для этого нужно звонить в колхоз и просить, чтобы помогли. Один раз даже лопнул трос — и разбил фару.

По словам Андрея, после преодоления «грязевых ванн» до ближайшей мойки по трассе приходится ехать со скоростью 60 км/ч — колёса забиваются грязью.

Прошлые годы машину приходилось оставлять на соседней улице, а до дома идти в резиновых сапогах. Поэтому уже перед Новым годом Андрей обратился в Знаменский сельский исполком — с напоминанием, что скоро всё растает и вокруг снова будет грязь. Однако, как говорит молодой человек, мер никаких принято не было.

Недавно в гости к семье Андрея на небольшой машине приезжала сестра. Всё закончилось плачевно — девушка «оставила» в грязи бампер.

Во время моей беседы с Андреем на улицу вышли и его соседи. В деревне все друг друга знают, поэтому весть о приезде «Кур`ера» мигом облетела всю улицу, и жильцы начали собираться — наболело у каждого.

«Это же невозможно! Никуда не выйти! Я уже не говорю про проехать хоть куда-то. Даже «скорая» к ребёнку не доехала, когда у малышки была температура 40. Попросили — везите сами, — поделилась Галина. - 17 лет как построили домики, и столько же мы мучаемся. Сколько это можно терпеть? Вся улица страдает.

Мы всю жизнь работаем доярками! Неужели всё, что мы заработали, — это отсутствие дороги? Каждый божий денёчек, без выходного-проходного, в полпятого утра все ползут по этой дороге на работу. И каждый раз в голове одна мысль — упадём или нет. Господи, да даже чтобы сходить в магазин, нам нужно добираться до трассы в резиновых сапогах и там переобуваться, чтобы люди не смотрели… Неужели в деревне мы нелюди?

Уже пятый год, как наше терпение лопнуло! Мы постоянно обращаемся к председателю сельского исполкома, а в ответ слышим только обещания, что нас поставили на повестку дня. Нам не нужна повестка! Ты возьми и сделай! Мы же тебя выбрали!

Я буду выходить на Наталью Кочанову (председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. — Прим. ред.)! На комиссию Лукашенко! Давайте соберёмся и поедем в «Белый дом»! А нет, так я лично на Александра Григорьевича выйду! Надо же что-то с этим всем делать!"



«Моего внука в школу приходится носить на руках. Это же немыслимо! Вы подумайте о том, что в каждом доме дети. У Марины вообще их пятеро! Получается, либо на руках, либо просить соседей, чтобы через их двор в школу ходили. А там детям постоянно задают вопрос, почему у них грязная обувь, — сказала Светлана. — Но ведь не всем соседям это нравится. А что делать, если на всех улицах дороги есть, а нас обделили?

Канализацию откачать невозможно. До нас просто не доезжают. Поэтому, когда такая грязища, мы в туалет на улицу ходим".

В свою очередь, Марина всё время, пока я общалась с местными жителями, пыталась дозвониться в сельский исполком.

По словам сельчан, они предупредили председателя, что приедет корреспондент «Кур'ера». «Наверное, поэтому звонки Марины постоянно сбрасывают», — сказали они.

Я находилась на Приозёрной почти час, но трубку так никто и не снял.

«Всё, что мы можем, — это направлять письма и просить о чём-то»

Корреспондент «Кур'ера» позвонила Ольге Долбик, председателю Знаменского сельисполкома. Она сказала, что сейчас находится на больничном, занята и поэтому не может разговаривать. А заменяет её — Оксана Тарасевич, управделами сельского исполкома.

Оксана Тарасевич на вопрос корреспондента, как исправить ситуацию, ответила, что они ежегодно пишут письма в организации, которые обслуживают улицы населённых пунктов.

«Вы сами понимаете, сельисполком их не обслуживает — у нас нет техники, средства в сельский бюджет для ремонта или обустройства улиц не закладываются. Всё возложено на соответствующие организации, — сказала управделами. — Мы, естественно, как администрация сельского исполкома в прошлом году в очередной раз (!) писали письмо. Указывали в том числе и улицу Приозёрную.

То есть мы регулярно каждый год весной пишем письма с просьбой осуществить ремонт каких-то улиц в каждом населённом пункте, перечисляем даже конкретно, какие работы и где нужно сделать — подсыпка, ямочный ремонт, профилирование.

В прошлом году указывали и агрогородок Подлесье. В частности там была и улица Приозёрная — подсыпка песчано-гравейной смесью. Но, как вы видите, воз и ныне там. Мы не можем воздействовать на выделение денежных средств этим организациям, а также на закладку в план.

В этом году письмо мы ещё не писали, честно скажу. Ольга Николаевна, вероятно, выйдет на следующей неделе, с больничного. Ещё была, конечно, и погода соответствующая — снег лежал пару дней тому назад. И проводить какие-то работы было бессмысленно. Будем снова писать.

Мы просто посредники, так как это расположено на нашей территории. Конечно, ситуацию изучаем и в курсе дел.

Если честно, и по городу так после зимы — улицы не в самом лучшем виде. Сказать, оставьте город и езжайте на улицу Приозёрную в Подлесье, мы тоже не имеем права. Ставим в известность, что надо выполнить такие-то виды работ, а как оно будет, посмотрим дальше".

По словам Оксаны Тарасевич, улицы в агрогородках Слуцкого района находятся на обслуживании ЖКХ. Уже оно заключает договор с дорожно-строительной организацией.

«Если бы это (ремонт улиц. — Прим. ред.) закладывалось в бюджет сельисполкома, мы бы отвечали за какие-то денежные средства, то, может быть, тогда, отреагировали бы по-другому — заключили бы договор, заплатили за работу. А так, мы не имеем права, потому что это не в нашей компетенции. Всё, что мы можем, это направлять письма и просить о чём-то», — добавила управделами.

КОНТЕКСТ. Год назад — в феврале 2020-го — «Кур'ер» писал о том, что на улице Приозёрной в Подлесье стоит такая грязь, что в ней застревает обувь сельчан, а машины гостей приходится вытягивать буксиром. Тогда Ольга Долбик, председатель Знаменского сельисполкома, поясняла «Кур'еру», что, когда наступит сухое время, тогда можно будет вести разговор о том, чтобы поправить эту ситуацию. А сейчас бессмысленно что-то делать.

— Когда подсохнет, вы займётесь? — спросил корреспондент «Кур'ера».

— Если будет ко мне обращение напрямую как к власти. Есть службы, которые будут заниматься данным вопросом, у которых есть техника, возможности. Буду перенаправлять и контролировать данный вопрос, — ответила тогда Ольга Долбик.

В этом году, 19 марта, мы снова писали, что в Подлесье за год ничего не изменилось. Случчанка Татьяна Курбыка, у которой в этой деревне живёт бабушка, рассказала «Кур'еру», что сельчане обращались с этой проблемой «куда только можно».