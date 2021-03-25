Средняя зарплата в Слуцком районе снова упала. У соседей — тоже

По данным Белстата, средняя зарплата за февраль в Слуцком районе составила 1 026,2 рубля. Это на 19,6 рубля меньше, чем в январе. В минусе оказались и все соседние районы.

Напомним, что в январе средний доход случчан уменьшился на 130,6 рубля. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».