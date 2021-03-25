«Долой самодержавие»: митинг в Слуцке 1905 года. История одного фото

Группа во «ВКонтакте» «Старые памятники в Слуцке» опубликовала фото из источника Wikimedia Commons. В нём сказано, что это фотография митинга в Слуцке. В качестве даты указан 1905 год. Вероятно, это снимок демонстрации 13 октября 1905 года, которая проходила возле Слуцкой гимназии под лозунгом «Долой самодержавие».

Вот что о том времени пишет сайт «Наследие Слуцкого края»:

«Трудящиеся города Слуцка и Слуцкого уезда принимали активное участие в революционных событиях 1905 года. Забастовки и демонстрации проходили под руководством Слуцкой организации РСДРП. 8 мая 1905 г. забастовали приказчики торговых предприятий в Слуцке. Они требовали улучшения материального положения. 28 мая большевики Слуцка организовали политическую демонстрацию. Напуганные революционным движением власти разогнали демонстрацию силами полиции. 3 июня большевики вновь организовали политическую демонстрацию.

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6 июля была организована однодневная политическая забастовка всех рабочих и ремесленников Слуцка. Вечером бастующие трудящиеся провели демонстрацию. Власти ночью произвели аресты. 9 июля группа РСДРП организовала новую манифестацию. Трудящиеся проходили по улицам города с революционными песнями. 27 июля на демонстрацию вышла революционно настроенная молодёжь. Демонстранты были разогнаны солдатами.

Для борьбы с революционным движением в Слуцке была расквартирована рота 238-го пехотного Клязьминского полка. Минский губернатор Курлов признавал, что порядок в городе «поддерживается исключительно присутствием войск».

В забастовочном движении принимали участие и ученики Слуцкой гимназии. В феврале 1905 г. под влиянием забастовок рабочих в гимназии происходили волнения. В мае забастовали и вышли на демонстрацию учащиеся средних школ. Они составили петицию с требованием реформ. Большевистская газета «Вперёд», выходившая в Женеве, 5 (18) мая 1905 г. писала об этом: «Подобная же петиция, сопровождаемая угрозами, была составлена и в маленьком и глухом гор. Слуцке. Подача петиции сопровождалась общей демонстративной забастовкой всех средних школ города. Даже малые дети решили сами выступить на защиту своих прав».

Несмотря на репрессивные меры властей, революционная борьба трудящихся Слуцка усиливалась. 7 августа 1905 г. напротив здания Слуцкого уездного казначейства произошла вооружённая демонстрация. 7 сентября в городе началась забастовка приказчиков и домашней прислуги. Хозяева пошли на переговоры, и забастовка была приостановлена. 11 сентября забастовка возобновилась, так как требования бастующих не были приняты.

Новый подъём революционного движения в России во время октябрьской всероссийской стачки нашёл отклик среди трудящихся и революционно настроенной молодёжи Слуцка. 11 октября ученики старших классов Слуцкой гимназии объявили забастовку в знак протеста против обыска у одного из них. Вечером все бастующие ученики были исключены из гимназии. На следующий день исключённые добились прекращения занятий во всех классах гимназии. После этого были исключены из гимназии все ученики, сочувствовавшие забастовке.

13 октября утром около гимназии состоялась демонстрация, в которой приняло участие более 1000 человек. Участники демонстрации провозглашали лозунг «Долой самодержавие!». Полиция не могла разогнать демонстрантов. Рабочие отвечали: «Стреляйте, всё равно не разойдёмся». Демонстрация была разогнана прикладами военных патрулей. В течение дня демонстрации прошли в различных частях города. Минский окружной прокурор сообщал: «После этого в городе по настоянию местных социал-демократов была объявлена всеобщая забастовка». К ней «примкнули торговые и промышленные заведения, рабочие всех мастерских и 2 паровых мельниц». Всеобщая забастовка в Слуцке продолжалась несколько дней и сопровождалась вооружёнными столкновениями демонстрантов с полицией".