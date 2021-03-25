В Слуцке одинокий Владимир Ильич смотрит в сторону Польши

Вчера заметил интересную вещь. Памятник Ленину около ЦДТ поставлен так, что лицо вождя обращено на запад. Получается, он «смотрит» в сторону Польши, — подумал я, начитавшись белорусских новостей 21-го года 21-го века.

А когда он был на старом месте (через дорогу) — на центральной площади, то «смотрел» на Москву.

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