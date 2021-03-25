День Воли-2021 в Слуцке и в Беларуси. Онлайн

Сегодня, 25 марта, в Беларуси отмечается неофициальный праздник День Воли. «Кур'ер» в режиме онлайн рассказывает читателям, что в этот день происходит в Слуцке и в стране.



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