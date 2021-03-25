Топ-5 фактов о Белорусской Народной Республике. И почему это важно

В ночь на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. И хотя просуществовала БНР меньше года, она навсегда изменила историю Беларуси.

В который раз «Кур'ер» максимально просто объясняет, почему БНР — это важно, значимо и достойно памяти.

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1. Что такое БНР?

Белорусская Народная Республика — это первое белорусское национальное государство, созданное жителями и уроженцами Беларуси для самих себя. Гражданские права в БНР получил каждый.

2. Почему основатели БНР решили, что именно они и есть власть?

Белорусы их сами выбрали. В конце 1917-го в Купаловском театре (тогда просто Городском) собралось почти 2000 таких белорусов всех сословий.

Думали, что делать: за последний год много всего случилось — сначала Февральская революция, потом — большевистский переворот. Как жить дальше? Спорили белорусы 12 дней.

18 декабря за полночь наконец пришли к компромиссу: создать свой орган власти, а потом уже думать над статусом и названием страны. Проголосовать за выстраданное решение не успели: в театр ворвались большевики и стали всех вязать. Похоже, белорусов впервые восприняли серьёзно. Через два месяца, когда немцы стали наступать, а большевики отступать, в Минске срочно собрались те, кого Всебелорусский съезд хотел видеть в качестве местной власти. 21 февраля они закончили то, что не успел съезд: объявили себя времен­ным правительством на белорусских землях. Документ с этим объявлением называют Первой уставной грамотой. А во Второй уставной грамоте 9 марта новому государству дали название — «Беларуская Народная Рэспубліка».

3. Была ли БНР настоящим государством?

Есть много подходов и критериев относительно того, что можно считать государством. Что было у БНР? Самое важное — народная поддержка. Люди рассчитывали на БНР, видели в Народном секретариате власть.

Не стоит создавать мифы о величии БНР. Катастрофически не хватало денег и свобо­ды действий. Со всех сторон насту­пали империи, привыкшие, что ты молчишь и слушаешься.

4. Что удалось БНР?

Самое важное — заявить о себе как о государстве. Третья уставная грамота БНР, изданная 25 марта 1918 года, провозгласила независимость и целостность белорусского государства. БНР активно начала развивать международ­ную деятельность: выдавались паспорта БНР, их признавали для выезда за границу. БНР рассылала консулов и переговорщиков в другие страны.

5. Почему провозглашение БНР так важно для нас?

Не будь БНР, больше­вики никогда бы не по-шли на провозглашение независимого госу­дарства. Создание БССР (1 января 1919-го) произошло потому, что большевики факти­чески были вынуждены перехватить инициа­тиву у «национали­стов» и предложить белорусам не меньше.

А самое важное выяснилось в начале 1990-х. Независимость получили только те нации, которые имели статус национальных республик, автономии так и остались в составе России. Так, если бы в 1918 году не была провозгла­шена независимость БНР, наша страна могла и не стать Республикой Беларусь.