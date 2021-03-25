«Чувствуется сплочённость между людьми». Случчане-путешественники рассказали про город Ресифи и самих бразильцев

В январе Валентина и Евгений Чупахины улетели в Бразилию. Несмотря на коронавирус, молодые люди решились на длительное путешествие. Валентина — случчанка. Супруги ведут «онлайн-дневник» поездки в своём Instagram и для читателей «Кур'ера».



В четвёртой публикации Валентина и Евгений рассказывают про город Ресифи, как бразильцы относятся к холоду и почему они не остаются равнодушными.

«Следующим местом остановки после Форталезы стал город Ресифи, — рассказывает Валентина. — Выбирали из многих мест, но решили поехать именно в этот город, о чём мы абсолютно не пожалели.

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Самым первым отличием от Форталезы, где в 10 утра уже настолько жарко, что невозможно находиться на улице, является климат. Здесь погода напоминает больше наше лето: достаточно комфортная, солнце не такое жгучее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)



В Ресифи гораздо больше зелени, пальм и различных деревьев. Всегда есть возможность спрятаться в тени. И, на удивление, намного меньше комаров, хотя мы жили совсем рядом с мангровым парком, в котором находятся мангровые заросли прямо в черте города.

Второе отличие — это значительно меньшее количество полиции. Если сравнивать с Форталезой, то её, можно сказать, нет совсем.

А ещё в городе очень много каналов. В центре по ширине они больше напоминают реки, а во время отливов вода уходит, и тогда каналы сильно мелеют, практически до дна. Это обнажает одну из главных проблем современного общества — огромное количество отходов, в первую очередь пластика. Плюс из-за жаркого климата вода «тухнет», и от каналов исходит неприятный запах. Одним словом, состояние запущенное.

В Ресифи есть исторический центр, где сохранилась колониальная застройка со множеством церквей, и прогуливаться по этим старым улочкам - одно удовольствие.

Про городок Олинда

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)



Ещё побывали в очень красивом месте — в городке Олинда, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо чудесной колониальной архитектуры, мы были под большим впечатлением от атмосферы города. Как же давно мы искали вот такое уединённое, тихое, провинциальное (в хорошем смысле этого слова) местечко, вдали от городской суеты. Где местные при встрече с тобой здороваются и улыбаются, все друг друга знают, и нет повсюду этих типичных для Бразилии решёток и колючей проволоки.

А из-за нынешнего кризиса в области туризма мы были практически единственными туристами. И поэтому действительно погрузились в атмосферу города, потому что без толп туристов город сейчас живёт своей тихой, размеренной жизнью. Можно сказать, что мы отдохнули душой, настолько здесь спокойно и тихо, в отличие от крупных городов Бразилии.

Большая удача для нас, что и в Форталезе, и в Ресифи у нас было очень удачное расположение жилья. Буквально в нескольких метрах находятся остановки, от которых можно доехать до всех основных достопримечательностей.

По-прежнему очень непривычна для нас открытость и общительность бразильцев. Совершенно посторонние и незнакомые люди пытаются помочь, начинают общаться в самых разных местах, постоянно здороваются.

Про отношение бразильцев к холоду

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)



Почему-то нам всегда казалось, что люди, живущие в круглогодичной жаре, мечтают увидеть другую пору года. Особенно зиму, когда всё вокруг заметено снегом и на улице морозная погода.

Мы показывали местным жителям фотографии наших заснеженных городов, тем более что в этом году зима выдалась особенно снежная. И каково же было наше удивление, когда бразильцы начинали эмоционально махать руками и говорить: «Нет, нет, нет!!! Как можно жить в таком холоде? Это просто невыносимые условия». Становилось понятно, что бразильцы действительно любят и ценят тот климат, в котором живут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)



В городе Ресифи намного комфортнее погода и не такая страшная жара — больше похоже на наше лето. Хотя мы ненамного южнее от Форталезы. В южном полушарии всё наоборот — чем южнее, тем становится прохладнее. Солнце уже не такое жгучее.

В дни, когда идут дожди и температура опускается до +23.+25°C, местные начинают утепляться, причём в ход идут даже ветровки. А, например, в автобусе все закрывают окна, потому что людям холодно от ветра.

В отличие от нас, когда нам то холодно зимой, то слишком жарко летом, то серо и депрессивно осенью, то грязно и слякотно весной, бразильцы действительно наслаждаются и получают удовольствие от постоянного тепла и не устают от того, что, в принципе, погода всегда одна и та же. Разнообразия в виде морозца минус 20 им не хочется.

Бразильцы завязывают разговор буквально по щелчку пальцев — коммуникации и взаимодействие между людьми очень развиты. За несколько минут очередь в магазине превращается из просто случайных покупателей в группу встретившихся друзей, затеявших жаркую беседу. Однажды речь одного такого покупателя вызвала гром аплодисментов находящихся в магазине и переросла как раз в такую вот дискуссию. Чувствуется сплочённость между людьми, они никогда не остаются равнодушными".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chupakhiny_birds (@chupakhiny_birds)