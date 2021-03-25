В деревне под Слуцком сгорел сарай. Фото пепелища

В среду, 24 марта, в 15.40 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании сарая в деревне Мелешки.
Когда спасатели прибыли на место, хозпостройка была охвачена огнём. Работники Слуцкого РОЧС локализовали и ликвидировали пожар. Его причина устанавливается. Огонь уничтожил кровлю, деревянную часть постройки, повредил стены.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!