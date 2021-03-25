В деревне под Слуцком сгорел сарай. Фото пепелища

В среду, 24 марта, в 15.40 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании сарая в деревне Мелешки.

Когда спасатели прибыли на место, хозпостройка была охвачена огнём. Работники Слуцкого РОЧС локализовали и ликвидировали пожар. Его причина устанавливается. Огонь уничтожил кровлю, деревянную часть постройки, повредил стены.

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